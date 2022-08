Boric, presidente chileno. Foto: EFE.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, no descartó ampliar el estado de excepción en dos regiones más del sur del país, a raíz del aumento de ataques incendiarios en la zona atribuidos a comuneros mapuches.

“No descarto en ningún caso el uso de las herramientas que la Constitución me otorga para poder garantizar la seguridad de todas las personas. Creo que hay que verlo caso a caso, vamos a tener noticias al respecto esta semana”, anticipó el mandatario en una entrevista en el canal regional Vértice TV.

“Lo que no podemos hacer es naturalizar los estados de excepción como si fueran la única solución a los problemas, porque la verdad es que pueden otorgar una mayor sensación de seguridad, pero no resuelven el problema de fondo”, añadió.

“En el Gobierno anterior vivimos en la Región de La Araucanía varios meses bajo estado de excepción y ahora nos encontramos en esta situación. Nos vimos en la obligación de mantenerlo, pero tampoco se solucionó el conflicto”, continuó.



Imágenes de uno de los últimos ataques en el país trasandino. Foto: NA.



Estado de excepción desde el 17 de mayo

Actualmente, Chile aplica el estado de excepción constitucional en la región de La Araucanía y dos provincias de la Región del Biobío, debido a los hechos de violencia y delincuencia en la macrozona sur, zona del conflicto mapuche.

El Gobierno evalúa ahora extenderla también a la región de Los Ríos y Los Lagos.

El conflicto en esta zona del sur del país lleva décadas y se debe a una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los pueblos originarios.

En este contexto, la administración de Boric aplicó el estado de excepción desde el pasado 17 de mayo, lo que permite el apoyo de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad que colaboran con las policías.