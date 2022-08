El oficialismo presentó en ante la Cámara de Senadores el proyecto de Refuerzo de Ingreso “para terminar con la indigencia”, cuya iniciativa beneficiará a casi dos millones de personas y es la respuesta al fallido Salario Básico Universal (SBU).

Se da horas después de la contundente marcha que realizaron el domingo los movimientos sociales con una serie de reclamos debido a la crisis económica. Fue presentado este lunes por el bloque de senadores nacionales de Unidad Ciudadana, presidido por Juliana di Tullio. El proyecto también lleva la firma del senador José Mayans, titular del interbloque del Frente de Todos.

Un millón 700 mil adultos que están bajo la línea de la indigencia serán los beneficiados y cobrarán el equivalente a una canasta básica alimentaria todos los meses. Hoy para un adulto individual es de $15.057. Esta suma será exclusiva para personas que no estén contempladas en otro programa social que otorgue el Estado y eso será condición sine qua non. Para las arcas públicas representará una suma mensual de más de 25 mil millones de pesos.

La política tendrá un costo fiscal del 0.09 puntos del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente. “Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien”, explicaron desde la Cámara Alta a este portal.

La información extraída resulta de la encuesta permanente de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Según la última medición oficial, hay 37,2% de la población (17,4 millones de personas) que es considerada pobre en la Argentina. Y un 8,2% que vive en condiciones de indigencia. A este último ítem apunta este denominado Refuerzo de Ingreso que en un principio se iba a llamar “Ingreso Adicional Complementario”.

Principales puntos del proyecto

Podrán inscribirse las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales. El beneficio será de carácter temporal y se otorgará por un año con la posibilidad de renovación en cuanto se pueda verificar que las condiciones de vida de la persona siguen siendo las mismas.

El proyecto establece que sea ANSES la autoridad de aplicación, creando a este fin el Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción. Posteriormente ANSES hará el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder.

Quien impulsó este proyecto es la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires Juliana di Tullio, de extrema confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El trabajo se hizo en sintonía entre el Senado, Diputados y legisladores de ambas cámaras que presentaron proyectos similares, como el Salario Básico Universal. También están involucrados ministros del Gobierno de Alberto Fernández y la Anses. Y están en conocimiento los movimientos sociales y sindicatos.

Una de la razones por las cuales no prosperó la idea de un salario universal, según explican en el kirchnerismo, es porque “el salario es relación de dependencia. Se tendría que contratar a alguien para darle un salario. Y no es universal porque es para un grupo”.

La Ley de Refuerzo de Ingresos intenta, según explicaron desde el Senado, reducir la indigencia “garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”.

Uno de los referentes de los movimientos sociales apoyó este proyecto. Se trata de Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie. En diálogo con El Destape, afirmó: “Es absolutamente necesario”. Según Menéndez, “marca y va en sintonía con la advertencia que hicimos los movimientos sociales”. Agregó: “Incorpora este debate a la agenda pública y habilita una discusión de cómo mejorar ingresos”. En ese sentido, expresó: “Para nosotros cualquier elemento que se introduzca, sirve. Es una política de refuerzos de ingresos. No queremos idealizar el Salario Básico Universal. No queremos Salario Básico Universal o nada. No entendemos que esa es la única salida”.

El líder de Barrios de Pie destaca esta medida, espera su aprobación y la suma a otras decisiones recientes, como el anuncio de suma fija a jubilados, la convocatoria para subir el salario mínimo y la suma fija a trabajadores.

