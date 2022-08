Faltan un poco más de 100 días para el comienzo del Mundial de Qatar 2022 y el argentino está mas ansioso que nunca. Cerca del cierre del mercado de pases y del comienzo de la competición en el futbol europeo, el hincha solo puede pensar en la condición de los jugadores, siempre esperando que lleguen de la mejor manera al evento deportivo más importante del mundo. Pero esta postura tambien la tienen los seleccionados.

La Asociación del Fútbol Argentino se presentó ante el TAS para pedir la cancelación del encuentro pendiente con Brasil por las Eliminatorias, con el objetivo de no arriesgar a ninguno de sus futbolistas. La misma decisión tomó Tite, director técnico de la Verde Amarela, quien le consultó a la Confederación de Fútbol Brasileña si podía no utilizar a sus once titulares. Al parecer, la CFB escuchó a su estratega y le pidió a la FIFA no jugar el cruce.

ATENCIÓN! La CBF le solicitará a la FIFA que no se juegue el partido entre Brasil 🇧🇷 y Argentina 🇦🇷 correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas. Fue un pedido expreso de Tite. La razón es que “podría ser perjudicial para la preparación de la selección para el Mundial”. pic.twitter.com/vG4ORBS1FT — VarskySports (@VarskySports) August 10, 2022 Publicidad

Según informó el medio Globo, la máxima entidad del mundo del fútbol escuchó los pedidos y no tendrían problemas en cancelar el definitivamente el partido.

“Nuestra prioridad es ganar el sexto campeonato en Qatar. Si el partido no es recomendado por el mando del equipo, invertiremos para que el partido no se realice”, dijo el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.

De esta manera, ambos combinados evitarán lesiones, expulsiones o amonestaciones que puedan ser un inconveniente en la cita mundialista.