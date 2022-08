Supermercado. Foto: NA.

En uno de los problemas más graves que tiene el nuevo equipo de la cartera que encabeza Sergio Massa, el economista Gabriel Zelpo remarcó que la inflación de julio “se ubicará alrededor del 7,5%“, pero advirtió que la medición interanual al finalizar 2022 se ubicará “cómodamente arriba del 85%”.

“La inflación de julio, probablemente esté en el orden del 7,5%. Es un registro destacable, porque en ese mes no hubo una suba de tarifas fuerte ni tampoco el tipo de cambio oficial saltó con todo”, indicó Zelpo.

El economista de la consultora Elypsis explicó que el incremento en el costo de vida se produjo porque “los dólares paralelos subieron y por eso aumentaron muy considerablemente las expectativas de inflación”, al mismo tiempo que hubo una remarcación fortísima de un conjunto de precios en los bienes durables.

“Hablamos de casi 20 puntos en un mes. Eso fue lo que metieron algunos ítems como electrodomésticos y televisores”, precisó en declaraciones al programa ATP, que se emite por radio online TU.

Asimismo, indicó que “la dinámica todavía no da muchas señales de que termine de mejorar la situación y lo mas probable que este año termine cómodamente arriba del 85%”.

Zelpo consideró que “se puede llegar a bajar el porcentaje”, pero aclaró: “El problema es que la inflación es un promedio de un mes contra el otro y julio te va a dejar un arrastre”. “En agosto va a estar arriba del 4% y esos siguen siendo números altísimos”, evaluó el economista.



Sus estimaciones tras la asunción de Massa

Asimismo, explicó que la inflación puede bajar “si el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, puede estar en línea y lograr una desaceleración de estos registros”, aunque para ello sostuvo que debe “traer algo de certidumbre a una economía que no tiene ninguna”.

“Massa tiene que destruir el déficit fiscal, pero hasta ahora no se vio ninguna medida concreta y solo fueron más intenciones que otra cosa. El tiempo apremia bastante, tengamos en cuenta que el Banco Central pierde US$100 millones por día y debe tener US$1.500 millones de reservas netas“, afirmó.

Además, Zelpo añadió que “la situación es bastante acuciante y, hasta ahora, no marcaron medidas que sean firmes como para decir que avanzan de manera considerable“. “Esperemos que lo hagan porque no hay tanto tiempo”, precisó el economista.

Asimismo, indicó: “Uno ve que Uruguay y Chile tienen mejores índices de inflación que nosotros. Ellos, cuando hubo un recalentamiento de la economía disminuyeron el gasto público y aumentaron la tasa de interés. Esa es la política ortodoxa que increíblemente funciona. Es cierto que enfría la economía, pero en el mediano y largo plazo podemos ver que se logran mejores índices”.

Zelpo sostuvo que “hay que desacelerar el gasto público, porque este es un año no electoral y el déficit fiscal es más grande que todo el año anterior”.

“Chile, por ejemplo, lo bajó un 17% y acá lo están subiendo al 10% . El Gobierno tiene que reducirlo”, concluyó.