El rayo que desconcertó a los científicos. Foto: Geminy Observatori.

En mayo de 2018, un rayo “gigantesco” sobrevoló una tormenta eléctrica en Oklahoma. Pero desde un primer momento se supo que no era un rayo cualquiera porque brotó en sentido contrario, hacia arriba de las nubes, azotando la estratosfera en un tremendo “chorro” azul de electricidad.

Este fenómeno llegaba con “100 veces más de carga” que un rayo de tormenta promedio, según un comunicado de prensa de la Asociación de Universidades de Investigación Espacial, y resultó multiplicarse más que el siguiente. Hasta hoy siguen siendo un misterio para los científicos, debido a su rareza.



Cartografiados por primera vez

Los “chorros” gigantes fueron fotografiados por primera vez en un estudio publicado en la revista Science Advances. Según el autor principal, Levi Boggs, científico del Instituto de Investigación de Georgia Tech, los investigadores crearon un mapa tridimensional del chorro de Oklahoma.

El resultado brindó nuevos detalles sobre este fenómeno, que contribuirían a un mejor entendimiento de cómo y por qué se produce.





New 3D study resulted from a fortuitous event and a multi-organization research team:@GeorgiaTech @TexasTech @UofNH @la_UPC @DukeU @UofOklahoma @NOAA @LosAlamosNatLab @USRAedu @ScienceAdvanceshttps://t.co/MtxbRxlAKD

— USRA (@USRAedu) August 4, 2022







“Pudimos cartografiar este gigantesco chorro en tres dimensiones con datos de muy alta calidad”, dijo Boggs. “Pudimos ver fuentes de muy alta frecuencia (VHF) por encima de la cima de la nube, que no se habían visto antes con este nivel de detalle. Utilizando datos de satélite y de radar, pudimos saber dónde se encontraba la parte líder muy caliente de la descarga por encima de la nube”, agregó.

Cuando el rayo emergió de la parte superior de la nube, según los científicos, “detectaron múltiples fuentes de radio de muy alta frecuencia (VHF) a una altitud de 22-45 km, así como emisiones ópticas simultáneas cerca de la parte superior de la nube a una altitud de 15-20 km”.



Serpentinas y líderes

Las fuentes de VHF indicaron que las serpentinas fueron producidas por estructuras en la punta del rayo, según el estudio, “tiras de plasma de 200 grados Celcius”, y que “la actividad eléctrica de las serpentinas pueden alcanzar todo el recorrido desde la parte superior de la nube hasta la ionosfera”.

Según las nuevas observaciones de los científicos, “las corrientes eléctricas más fuertes procedían de “líderes”, secciones mucho más calientes que pueden alcanzar temperaturas superiores a los 4.400 grados Celsius”.



Misterios que no se resolvieron

Por más que el presente estudio da “mayor comprensión a las estructuras de estos gigantescos chorros, especialmente por encima de la línea de nubes”, hay muchas cosas que todavía no saben.

Según los investigadores, todavía no saben que el porqué de: “El chorro sale disparado hacia el espacio, cuando la mayoría de los rayos se dirigen hacia abajo, o hacia los lados”. Ellos piensan que puede haber algo que impida a los rayos viajar hacia abajo o hacia otras nubes.

Los científicos también observaron que aunque la tormenta de Oklahoma no fue del tipo habitual asociado a los chorros, porque se produjo en latitudes altas y no en los trópicos como sucede habitualmente, y también en diferente estación climática, podría dar una pista en este caso.

“Por la razón que sea, suele haber una supresión de las descargas nube-tierra”, explicó Boggs.

Y luego siguió: “Hay una acumulación de carga negativa, y entonces pensamos que las condiciones en la cima de la tormenta debilitan la capa de carga superior, que suele ser positiva. En ausencia de las descargas de rayos que vemos normalmente, el gigantesco chorro puede aliviar la acumulación de exceso de carga negativa en la nube.”

Boggs y los científicos están investigando si estos hechos podrían afectar el funcionamiento de los satélites en la órbita terrestre baja.