Piquete frente a Casa Rosada. Foto: NA.

Los movimientos sociales que integran el espacio Unidad Piquetera pasaron la noche en el acampe de Plaza de Mayo y evalúan cómo continuar con el reclamo, ya que hasta el momento no hubo ningún anuncio respecto a los planteos que realizan.

Las agrupaciones alineadas con la Izquierda se congregaron frente a la Casa Rosada para exigir una actualización de los montos que perciben los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y un bono de emergencia de 20 mil pesos.

“Estuvimos ayer con el director de Asuntos Institucionales del Ministerio de Economía y nos dijo que (el titular del Palacio de Hacienda, Sergio) Massa está pensado la situación social. Pero resulta que para otra cosas no tiene que pensar mucho como el dólar para los exportadores”, se quejó el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.



Sin respuesta

Ante la falta de respuestas a los reclamos de Unidad Piquetera, se realizará a media mañana una asamblea con los delegados de los distintos espacios combativos para “discutir si continua el acampe o si se le da otra forma de continuidad a la protesta”.

“La protesta no es desmesurada. Desmesurado es cómo comen algunos funcionarios. Desmesurada es la cantidad de gente que vino a la Plaza por reclamos justos”, subrayó el referente social.

Y añadió: “Fue una noche de protesta, de reclamo, pero lamentablemente hasta ahora no hemos sido escuchados”.