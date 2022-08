Agustín Rossi. Foto: @Tato_Aguilera.

El arquero Agustín Rossi quedó en medio de la polémica con el Consejo de Fútbol tras rechazar la oferta para la renovación de su contrato y aseguró vivir con “con tranquilidad y profesionalismo” la situación.

“El apoyo de la gente creo que estuvo siempre. Hay que estar muy agradecido con el hincha de Boca, con la gente de cada provincia, incluyendo también la gente de Buenos Aires, hay que estar muy feliz con eso“, agregó el portero de 26 años en Salta en la previa del encuentro frente a Agropecuario por Copa Argentina en el cual será suplente.

En el mismo sentido, una vez que se finalizó el encuentro con los simpatizantes que lo desbordaron, destacó: “Es increíble el apoyo de la gente. Es una alegría para la gente estar acá y que estemos nosotros cerca. Cada vez que vamos a una provincia del Interior el cariño que recibimos es importante y lo que genera Boca aún más. Espero que la gente esté contenta”.



Su mirada ante la llegada de Romero y la relación con su representante

En cuanto a su situación contractual, le queda un año de contrato pero desde Boca ya dieron por cerradas las negociaciones para extenderlo y decidieron fichar a Chiquito Romero. Sobre esta situación Rossi aclaró: “Vivo esto con tranquilidad, con profesionalismo y respeto a la institución que me da el lugar de trabajar. Muy feliz con eso”.

Además, desmintió los rumores de una posible ruptura de vínculo con su representante Miguel González: “Nada que ver, nada que ver, sigo con él y no va a cambiar“, y aclaró: “Cuando me toque atajar voy a estar, como debe ser”.