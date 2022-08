Los Simpson. Foto: NA.

Los Simpson vivieron muchos momentos reveladores a lo largo de 33 temporadas. Es una familia muy querida por los televidentes y en parte, se destacan por adelantar el futuro con acontecimientos que después pasan en la vida real.

Un capítulo muy recordado es “Marge in Chains”. Tomó relevancia porque se trata de un virus parecido a una gripe que afecta a toda la ciudad de Springfield, empeorando cada vez más, por lo que buscan una vacuna para curarse. Algo muy similar a la pandemia por Covid-19.

Matt Selman, uno de los escritores de la serie, explicó en entrevista con Deadline que los capítulos de la próxima temporada número 34, tendrá un poder de “adivinación”.

“Tenemos un episodio conceptual con un montón de cosas locas, pero que tiene una explicación de cómo ‘Los Simpson’ puede predecir el futuro. Estoy deseando verlo; ojalá sea la secuela espiritual del genial ‘Detrás de las risas’”, comentó Matt.



Los Simpson. Foto: Sensacine.



Algunos detalles de la próxima temporada

Algunas novedades reveladas son que, habrá dos capítulos de “La casita del horror”, en lugar de un solo especial de Halloween.

Un capítulo tendrá varios cortometrajes entre los que tendrá lugar una parodia de Death Note y el otro, será similar a It con Krusty como Pennywise.

Además, habrá apariciones breves como Simu Liu (Shang-Chi) y Melissa McCarthy, los cuales interpretarán al novio perfecto de Lisa en el futuro y a una niña que roba el corazón del abuelo.

La temporada 34 de Los Simpson estará disponible en la pantalla estadounidense el 25 de septiembre y luego llegará al resto de los países en las plataformas digitales como Disney Plus y Star+.