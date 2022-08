Banco Central. Foto: NA.

El Banco Central decidió subir a 950 puntos básicos la tasa de referencia y llevarla hasta 69,5% nominal. Es una nueva estrategia de la autoridad monetaria para aplacar los altos índices de inflación y que los pesos en circulación no vayan a recalentar el dólar blue o los financieros.



Se trata de la suba más fuerte en lo que va del año y la segunda en las últimas dos semanas: el pasado 28 de julio había definido un ajuste de 800 puntos básicos, que llevó al rendimiento de las Leliq a 28 días al 60%.

La fuerte corrección de la tasa fue comunicada al mercado en medio de la licitación de Letras de Liquidez (Leliq), que realiza este jueves el BCRA en momentos en que el directorio comandado por Miguel Pesce se encontraba reunido y cuando se espera conocer la inflación de julio, que será récord para los últimos 20 años.



Freno de sangrías de reservas

El Banco Central interrumpió una racha de diez jornadas consecutivas con ventas y logró comprar US$ 15 millones, al intervenir en la plaza cambiaria.

El resultado fue positivo gracias a que la demanda de energía descendió a US$ 50 millones, tras promediar los US$ 100 millones en las últimas jornadas.

Este miércoles se concretaron las primeras operaciones de venta de soja con el nuevo esquema que permite a productores obtener más dólares, pero fueron por poco volumen.