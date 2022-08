Lionel Messi y Neymar. Foto: NA.

El entrenador del Paris Saint Germain de Francia, Christophe Galtier, llenó de elogios al astro argentino Lionel Messi y aseguró que es “una inspiración” para el resto del plantel, al tiempo que agradeció poder verlo dentro de la cancha.

“Llevás un mes entrenando a Messi, ¿hay algo que te haya sorprendido de él en el día a día?”, le consultaron al DT del PSG, que respondió: “No me puede sorprender porque cuando tenés esos récords, tantos partidos, tantos trofeos y tanto rendimiento, significa que eres un grandísimo profesional”.

En esa línea, continuó: “Lo ha confirmado desde el 4 de julio. Leo cumple con todos los entrenamientos, se involucra, sonríe, habla con sus compañeros, es una inspiración para nuestros jugadores y agradezco cada momento que tengo para verlo en la cancha, para saludarlo todos los días porque él representa el ejemplo a seguir”.

“Lo ha ganado todo, sólo le falta el Mundial, pero a nivel clubes lo ha ganado todo. Tuvo distinciones individuales pero no está satisfecho, ni mucho menos. Lo encuentro realizado y cuando Leo sonríe, el equipo sonríe. Es amado y admirado por sus compañeros”, cerró Galtier.



Icardi. Foto: NA.



Icardi “borrado” del plantel

Mauro Icardi parece no estar pasando su mejor momento. En medio de los rumores de crisis con su pareja, Wanda Nara, el delantero fue separado del plantel profesional del Paris Saint- Germain.

“El club trabaja para encontrar la mejor solución posible. Ha tenido pocos minutos en las últimas temporadas y creo que debe relanzar su carrera. En su interés y en el del club, hay que encontrar un compromiso”, dijo.

El internacional argentino, de 29 años, tiene contrato con el PSG hasta 2024.

Mientras espera por la definición de su futuro, que podría estar en el fútbol italiano, se entrenará de forma diferenciada bajo las órdenes del técnico del equipo juvenil, Régis Beunardeau.