Pedro Castillo.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, acusó a un sector de la oposición, de la prensa y la Fiscalía de la Nación de querer “quebrantar el orden constitucional y democrático” tras el allanamiento de esta tarde en el Palacio de Gobierno para detener preliminarmente a su cuñada Yenifer Paredes.

“Quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer mi elección”, dijo el mandatario en una alocución tras calificar de “ilegal” el allanamiento a la residencia presidencial.

“Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático”, agregó tras conocerse la orden judicial de detención preliminar contra Paredes, quien está siendo investigada por supuestamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca, la región oriunda del mandatario.

Castillo dio este mensaje poco antes de la medianoche, tras una jornada marcada por varios operativos encabezados por el fiscal Hans Aguirre, que se saldaron con la captura de dos empresarios y un alcalde de la región de Cajamarca, implicados en una presunta red corrupta enquistada en el Ejecutivo, que lideraría el propio jefe de Estado, según la tesis fiscal.



.

Mensaje de Pedro Castillo en Perú. Video: EFE.



La orden de detención preliminar contra estos tres imputados y Paredes, quien fue criada como una hija por la pareja presidencial, fue aprobada el viernes y ejecutada hoy, pero fracasó en el caso de la cuñada del mandatario, que por ahora no ha podido ser aprehendida.

“Hoy, Palacio de Gobierno y la casa presidencial, una vez más, han sido violentadas con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente, cuando se está solicitando el pedido de inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno”, sostuvo Castillo.

El jefe de Estado insistió en que existe una “continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional”.

“Montando un show mediático, la Fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija (Paredes), creyendo que con ello van a doblegarme“, subrayó antes de concluir que sus opositores “podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen el pueblo”.



El caso de la cuñada

La orden de arresto contra Paredes, cuyo paradero es desconocido, se dio en el marco de una investigación fiscal que arrancó tras un reportaje periodístico de la cadena América Televisión, que difundió un video en el que la joven dialogaba con pobladores de una comunidad del distrito de Chota, en Cajamarca, para informarles que necesitaba censarlos para construir una obra de saneamiento, pese a no ocupar ningún cargo en el Ejecutivo.

En las imágenes, Paredes aparece junto a Hugo Espino, quien fue detenido esta tarde y es el representante legal de la empresa JJM Espino Ingeniería & Construcción S.A.C., que, en septiembre de 2021, ganó una licitación con el Estado por más de 3,8 millones de soles (casi un millón de dólares).

Por este caso, la hermana de la primera dama, Lilia Paredes, fue citada recientemente ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde negó haber tenido injerencia en los contratos que Espino ganó con el Gobierno, aunque reconoció que sí trabajó para su compañía.



Cuatro detenciones

Poco antes de que iniciaran las diligencias en Palacio de Gobierno, medios locales informaron de la detención de Espino, así como la de su hermana Anggi Espino y la del alcalde de la localidad de Anguía, en Chota, José Medina Guerrero.

De acuerdo con la resolución judicial que autorizó estas cuatro detenciones, Castillo sería el “jefe” de esta supuesta organización criminal enquistada en el Ejecutivo, que tendría a Medina y al actual ministro de Transportes, Geiner Alvarado, como “cabecillas”.

Los “coordinadores”, siempre según esa versión, serían la primera dama y el entorno familiar del presidente, mientras que los hermanos Espino y la cuñada de Castillo serían los “testaferros”. CON INFORMACIÓN DE EFE