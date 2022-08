A meses para la realización del Mundial de Qatar 2022, muchos futbolistas de la Selección Argentina apuntaron a cambiar de clubes con el objetivo de sumar continuidad y asegurar un lugar en la lista de Lionel Scaloni. Tales fueron los casos de Julián Álvarez, Ángel Di María, Lisandro Martínez, Lucas Alario, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, entre otros.

Otro de los que está a punto de ser transferido es Leandro Paredes, titular indiscutido en el representativo nacional, quien abandonará París Saint-Germain ya que no forma parte de las prioridades del nuevo director técnico Christophe Galtier.

Según informó el especializado periodista Fabrizio Romano, el mediocampista “tiene un pleno acuerdo en términos personales” con la Juventus de Italia y solo resta que ambos clubes se pongan de acuerdo en los detalles económicos de la negociación.

“Las negociaciones siguen en curso, la Juve quiere vender al menos una entre Adrien Rabiot a Manchester United y luego a Arthur Melo”, aclaró Romano en su cuenta de Twitter, en la que posee más de 10,8 millones de seguidores. PSG habría tasado al argentino en 20.000.000 de euros.

