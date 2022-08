Colón, provincia de Buenos Aires. Foto: Google.

Un dramático hecho conmociona a la localidad bonaerense de Colón: una nena de dos agoniza con muerte cerebral tras haber sido baleada en la cabeza por su mamá. La mujer fue detenida algunas horas y ya se encuentra en libertad ya que, para los investigadores, no tuvo intenciones de herir a su hija.

El hecho sucedió el último martes, en una casa ubicada en el cruce de las calles 7 y 62 del barrio 150 Viviendas. Aún se trata de esclarecer cómo la nena terminó siendo baleada.

De inmediato, la menor fue trasladada al Hospital Eduardo Morgan y derivada después a otro centro de salud por su crítico cuadro. En las últimas horas, los médicos indicaron que su situación es irreversible.



Los padres de la menor, un joven de 22 años y una adolescente de 19, explicaron que la nena se había disparado ella misma al manipular por accidente un revólver que la pareja había comprado días atrás.

Como no fue convincente, se ordenó la prueba de dermotest para ambos y se comprobó que la madre de la víctima había sido en realidad la autora del disparo al encontrarle restos de pólvora en las manos.

La mujer declaró ante el fiscal del caso, Ignacio Uthurry, y aseguró: “Nunca agarre un arma en mi vida, la tomé por curiosidad e imprudencia, salió el disparo y le dió a la nena que estaba a mi lado”.



Caso similar en Córdoba

A este dramático suceso, hay sumarle a lo que pasó en La Paz, donde una mujer mató a su hija y fue declarada inimputable.

Tras cinco entrevistas a la mujer y luego de una serie de pericias, decidieron que no quede detenida. Cabe destacar que al parecer la agresora tendría problemas psiquiátricos.