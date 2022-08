Para la gran mayoría de los artistas que tuvieron la fortuna de cantar en La Peña de Morfi cuando aún lo conducía Gerardo Rozín, su partida fue una pérdida irreparable que siguen sintiendo hasta el día de hoy. Y para Luciano Pereyra, que además era un entrañable amigo del productor, el dolor es aún mayor. Por eso, este domingo en su regreso al emblemático ciclo de Telefe, el cantante no pudo evitar la emoción al recordarlo.

Luciano Pereyra recordó a Gerardo Rozín. ¡Mirá el video!

“Sé que para vos es importante y es un día especial volver a este lugar”, le comentó Jey Mammón. “Estoy temblando”, le respondió el músico, quien no tuvo reparos para mostrar sus sentimientos en este día tan especial para él. “Significa un montón de cosas…hay cosas muy lindas, hermosas, vividas acá. Ver y abrazar a Euge (Quibel, la viuda de Rozín), a todo el equipo”, comenzó expresando.

Y continuó, visiblemente conmovido: “Yo soy fanático de esa gente que aún en su ausencia, siguen enseñando. Tuve la suerte de conocerlos en vida y de conocerlos aún cuando ya partieron. Entonces estar acá, por la amistad que teníamos con Gerardo, la emoción de volver a esta casa de la música…quiero felicitarte también por cómo llevás esta casa y por dar calidez a nosotros que venimos a cantar y a toda la gente que está mirando en su hogar”.

“Es un legado muy lindo, de poder hacer música en un canal tan importante, donde prácticamente no tenemos espacio para hacerlo y acá se nos abre las puertas desde hace muchos años. Estar acá para mí es muy fuerte, hay muchas cosas…”, siguió, pero fue en ese punto donde no pudo contener las lágrimas. ”Pero es así”, dijo para culminar la idea, aunque seguía muy emocionado.

Mientras tanto, Jey aprovechó para tomar la palabra: “Sé que estas muy movilizado, entonces no lo quería dejar pasar porque sino me parecía una falta de respeto total. Este es un lugar que Gerardo creó y honró. Este programa continúa mirando para adelante, pero también me parece trascendente no dejar de mirar esto (…) Porque para mí tampoco es fácil estar al frente de este programa”.

Acto seguido, ya un poco más recuperado, Luciano lo halagó: “Eras vos el que tenía que estar acá al mando de este hermoso barco musical. Lo valoro y todos lo que tenemos la posibilidad de venir agradecemos no solo la calidad, sino también la calidez que trasmitís al estar acá. Eso habla no solo de tu gran talento, sino de tu sensibilidad como artista y persona”.

En tanto, el intérprete de “Seré” finalizó: “Es lindo este recuerdo y este momento porque para muchas cosas necesitamos agenda, pero de las cosas lindas te las recuerda el corazón, entonces recordar con música a alguien tan querido que dejó este legado tan importante”

“Hace varios días venía planeando cómo iba a ser este momento para mí, porque si bien es hermoso volver, es muy difícil. Es una enseñanza más de vida, que hay que seguir para adelante. Es raro, pero qué rareza tan hermosa, acompañada de música, de músicos, de cocina, de un país al que tenemos la posibilidad de llevarle una sonrisa o una emoción en momentos tan duros que nos toca vivir, y ser parte de esto es maravilloso”, cerró.