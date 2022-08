“Me siento española. Me doy cuenta de que es así cuando estoy fuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias… Todo es español”.

Estas declaraciones salieron de la boca de Nathy Peluso, en una entrevista que le concedió a la revista Vogue pero, como era de esperar, no cayeron muy bien entre el público argentino. Sin embargo, todo tiene una explicación: es que la cantante, oriunda de Luján, se mudó con su familia a España cuando apenas tenía 9 años, y eso hace que lleve más tiempo viviendo en ese país que en su Argentina natal. De todas formas, fueron muchos los internautas, entre ellos algunos de sus fans, que se sintieron dolidos y no dudaron en criticarla a través de las redes sociales.

leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola q me hizo mi vieja lol el mundo es un cuadro pic.twitter.com/TuiACvYp2m — Nathy Peluso (@NathyPeluso) August 14, 2022

“¿Cómo vas a generar un sentido de pertenencia con un país que vino a saquear tu tierra y encima colonizó tu país?”, “Nathy Peluso hizo lo peor que pudo haber hecho, ofender a todo un país. Obviamente, no la culpo, la mayor parte de su vida la vivió en España, pero después de decir ´argenta como la Negra Sosa´ y tener un tema llamado ´Buenos Aires´ y otro ´Argentina´….”, fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en Twitter, muchos de los cuales apelaron a famosos memes para ponerle un poco de humor a las críticas.

Lo cierto es que esta ola de comentarios hizo que la intérprete de “Mafiosa” rápidamente se convierta en tendencia y, atenta a esto, ella no dudó en salir a responder. “Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro (sic)”, escribió irónica en la red social del pajarito, junto a una imagen de la torta rellena de dulce de membrillo.

Nathy Peluso, la chica de Luján con ojos bicolor

Nathy Peluso es una de las artistas de habla hispana más famosas y con mayor repercusión en la actualidad. Tanto es así que su cuenta de Instagram acredita 4,7 millones de seguidores, mientras que en YouTube, las visitas acumuladas en todos sus videos están por encima de las 315 millones.

Si bien nació en localidad bonaerense de Luján, el 12 de enero de 1995, a los nueve años debió mudarse con sus padres a España, empujada por la crisis que explotó en el país a fines de 2001. Por ese motivo, los primeros pasos de su carrera como artista e incluso su salto a la fama sucedieron en Europa.

Según describió en su página web oficial, para forjar su identidad y su estilo musical, Nathy Peluso se inspiró en artistas norteamericanos de mediados del siglo 20, tales como Ella Fitzgerald o Ray Charles, así como también en grandes pioneros del folklore musical, como Joao Gilberto, Ray Barreto o Atahualpa Yupanqui.

La artista inventó un estilo totalmente innovador: fusionó el jazz con la música urbana y el trap. Con ese enfoque disruptivo, y con apenas 22 años, consiguió saltar a la fama y ganarse un lugar en la industria musical. Su primer éxito fue Corashe, sencillo que lanzó el 2 de noviembre de 2017.