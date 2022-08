Caso Santiago Michelli: "no fue una autolesión"

Sergio Micheli, hermano de Santiago, en diálogo con LV12 Radio Independencia había relatado el 31 de enero de 2022: “cuando lo encontramos, estaba inconsciente. Cuando me acerco, le pregunto qué es lo que pasó, él me estira las manos y me dice: ‘ayuda’. De ahí y durante más de 20 días no se supo más nada de él porque estuvo en coma. Recién ahora está teniendo una mejora en su salud. Sigue siendo un paciente delicado pero vamos mejorando de a poquito”.

El día de hoy, ocho meses después, Santiago, rompió el silencio y se manifestó en su cuenta de Instagram sobre lo sucedido aquel día: “navidad pasé con mi familia y con amigos, cuando volví a mi departamento, aparentemente me acosté a dormir e ingresaron una o varias personas, me agredieron físicamente, sufrí muchos golpes en el cuerpo, esto me dejó en un estado de coma, donde fui trasladado al hospital. Me encontré durante dos meses en un estado delicado, con los pulmones casi sin funcionar, insuficiencia renal, donde me sometieron a diálisis todos los días. Tenía múltiples fracturas en el cráneo, pómulo, mandíbula, en el esternón, estuve con respirador, me sometieron a una traqueotomía”.

También expresó que “no fue una autolesión ni tampoco un brote psicótico” sino “un ataque violento y agresivo”.

Por último, dijo que continuará luchando hasta encontrar a él o los culpables para que cumplan su condena.