Desde que empezó Canta Conmigo Ahora (eltrece), el nuevo reality musical de Marcelo Tinelli, Cristian Castro es uno de los líderes del ecléctico y multitudinario jurado del programa. En una entrevista con TN, el cantante reveló un dato desconocido: que se mudó a Uruguay porque le robaron en la casa en la que vivía en la Argentina.

Mientras hablaba sobre la dinámica de sus looks, de su vida lejos de México y de su madre, la actriz Verónica Castro, el cantante comentó acerca de los lugares en los que vivió.

“Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este. Los invito cuando quieran a un asadito”, completó, con su característica buena onda.

“¿Cómo que te afanaron? ¿Qué pasó?”, se sorprendió su entrevistador, ya que el dato era absolutamente secreto. “Mi corazón es siempre de la Argentina. Ustedes saben que siempre estoy integrado y agradecido, pero lamentablemente me pasó eso y lo tomé de la mejor manera. Me fui a Uruguay para no molestar”, contestó.

Castro dijo que el asalto fue en la propiedad en la que estaba residiendo, aunque no dio mayores detalles. “Se metieron en la casa. No lo hice público porque no soy dramático. Me fui a Uruguay y ahora estoy molestando a los uruguayos”, agregó, con humor.

Los excéntricos looks de Cristian Castro

Dueño de un estilo absolutamente particular, la figura de Cristian Castro se mantiene vigente en el público argentino no solo por sus recordados éxitos musicales sino por la forma de aparecer en el programa que conduce Marcelo Tinelli.

Desde que empezó ese ciclo, Castro se convirtió en el hombre del momento con sus elecciones estilísticas para su participación como jurado.

Pero cuando una persona está tan expuesta y llama tanto la atención, no está exenta de la crítica, y eso es lo que le está sucediendo a Cristian Castro. Muchos usuarios en redes sociales decidieron cuestionar y burlarse de sus cambios de looks constantes y de sus particulares peinados para el programa e hicieron enojar a Verónica Castro.

Se sabe que el artista y su mamá tienen un vínculo muy especial. Pese a que el músico tiene 47 años, la actriz lo sigue cuidando y defendiendo como si fuera un pequeño y en esta oportunidad también decidió hacerlo por medio de su cuenta de Twitter.

“Se divierte con él mismo, no le hace daño a nadie”, fue la respuesta que dio Verónica Castro a un usuario que la mencionó y destacó que estaba viendo a Cristian Castro, “siempre sorprendiendo con sus looks”.

Según reveló el Gallito feliz, últimamente se siente muy preocupado por La Vero, pues quiere que de nuevo vivan juntos, ya que teme que el tiempo pase muy rápido y que no pueda convivir por mucho tiempo con su madre debido a su apretada agenda en Argentina, donde participa en el show Canta conmigo ahora.

“La vida se va súper rápido, yo le digo a mi vieja y le pido por favor que estemos juntos, quiero volver a estar con ella conviviendo. Le estoy ofreciendo a mi tía y a mi vieja que nos juntemos otra vez en la misma casa, y ojalá que le gustara. Les digo: ‘Les regalo mi casa, no sé, donde quieran, escojan una casa’. Me gustaría estar en familia porque siento que eso nos falta mucho a los cantantes, lo añoramos muchísimo esa normalidad”, comentó el cantante de 47 años.

Tras mostrar su preocupación, el cantante de Lloran las rosas fue captado en un aeropuerto y el programa Despierta América lo cuestionó sobre si realmente tiene la intención de irse a vivir junto a la actriz, quien se encuentra sola.

“Yo le pido que vivamos juntos otra vez, ojalá que quisiera, a ella le gusta mucho Acapulco y estoy contemplando vivir con ella en Acapulco”, mencionó el cantante acerca de su madre, quien recientemente ‘lo defendió’ de sus detractores. Agregó: “Sinceramente pues sola no quiero que esté en estos momentos viviendo sola, no tiene caso si me tiene a mí yo creo sería importante considerar vivir juntos”.

El intérprete de Por amarte así también habló de cómo se encuentran sus hijos y si en algún momento habría una posibilidad de que los pequeños vivan con él: “La verdad es que están en el colegio y están muy concentrados con sus mamás, están muy contentos. Yo les llamo y estoy presente lo más que puedo, pero siempre viajando, así que ojalá que ellos quisieran ya cuando sean más adultos que se vinieran a vivir conmigo, sería lo máximo porque vivo solo”, expresó.