El clásico del domingo entre Racing y Boca Juniors no tuvo goles, pero si polémicas. No solo el arbitraje quedó en el ojo de la tormenta al no cobrar un claro penal a favor del Xeneize en la última jugada del partido, sino que Carlos Zambrano y Darío Benedetto se llevaron toda la atención.

Al finalizar el primer tiempo, el delantero juntó al equipo en la mitad de la cancha y lanzó un reclamo: “Si nosotros estamos mirando cuando tiran los centros, nos van a hacer un gol”. El central le respondió y Pipa lo miró con mucho enojo. Pero no quedó sólo en una charla, y el defensor salió al complemento con un golpe en la cara.

Luego del encuentro, el entrenador Hugo Ibarra confirmó que existió un cruce en el vestuario: “Hubo una discusión y nada más que eso”, intentando apaciguar el mal momento del plantel.

Sin embargo, llegando a la medianoche Zambrano publicó en sus redes sociales una foto con un provocativo mensaje. “Partido complicado pero ‘La Entrega’ del grupo no es negociable @BocaJrsOficial 💙💛💙”, escribió junto a la imagen de los once iniciales ante la Academia. El peruano remarcó “La Entrega” haciendo alusión al pedido de Benedetto en el entretiempo.

Partido complicado pero “La Entrega”del grupo no es negociable @BocaJrsOficial 💙💛💙 pic.twitter.com/BtaO3IABGa — Carlos Zambrano (@5zambranocz) August 15, 2022