Johnny Depp está listo para dirigir una película por primera vez en 25 años. El actor regresará detrás de la cámara para “Modigliani”, un drama biográfico sobre el artista italiano Amedeo Modigliani. Al Pacino será uno de los productores de la película. Basada en la obra de teatro del mismo nombre de Dennis McIntyre y adaptada para la pantalla por Jerzy y Mary Kromolowski, “Modigliani” tiene lugar en el París de 1916 y cuenta la historia del pintor y escultor nacido en Italia Amedeo Modigliani.

El actor, mejor conocido por “Piratas del Caribe” y “Sweeney Todd”, hizo su debut como director en 1997 con “The Brave”, en la que actuó junto a Marlon Brando. No ha dirigido una película desde entonces, pero ha producido (o ha sido productor ejecutivo) de varias películas, incluidas “Hugo”, “The Lone Ranger” y “Minimata”.

“Este proyecto ha estado muy cerca del corazón de Al. Al me presentó la obra de Modigliani hace muchos años y me enamoré instantáneamente”, dijo Barry Navidi, a cargo de la productora europea que respalda el proyecto. “Esta es una parte de la vida de Modi y no una biografía. Ha sido un sueño para mí volver a trabajar con Johnny: es un verdadero artista con una visión increíble para llevar esta gran historia a la pantalla”.

El filme, cuya producción comenzaría en la primavera europea de 2023, es el segundo proyecto laboral del actor luego del juicio mediático por difamación que lo enfrentó a su ex Amber Heard, quien lo había acusado por violencia de género.

Hace una semana trascendieron las primeras imágenes del actor como Luis XV en el filme Jeanne du Barry que comenzó a rodarse en Francia a finales de julio, dirigida y protagonizada por la francesa Maïwenn Le Besco.

Además, la película sobre el artista italiano marca la próxima colaboración entre Pacino y Navidi quienes anteriormente trabajaron juntos en filmes como El mercader de Venecia y Salomé. “Al me presentó la obra de Modigliani hace muchos años y me enamoré instantáneamente”, dijo Navidi

Esta será la segunda película sobre el artista, ya que en 2004 se estrenó Modigliani, un drama dirigido y escrito por Mick Davis y que contó con la interpretación de Andy García en la piel del artista y Elsa Zylberstein, como Jeanne Hébuterne.

Amedeo Modigliani (Livorno, 1884-París, 1920) tuvo una vida errante, lejos del glamour que se asocia a los artistas que vivieron en aquella París de principios del siglo pasado. Fue un bohemio con todas las letra: apenas vendía, pasaba hambre y sus horas se dividían entre la creación, los bares y las prostitutas. Pero, sobre el final de su vida, conoció el verdadero amor. Un trágico amor.

Si bien tuvo una pareja anteriormente, su gran relación fue con Jeanne Hébuterne, una joven estudiante a la que conoció en 1917, a travé de la escultora Chana Orloff. No pasó mucho tiempo hasta que se mudaron junto al taller del artista. Modigliani hizo varios retratos de su última y gran musa, incluso se especula que uno de sus más famosos desnudos Desnudo acostado (Nu Couché), realizado entre 1917 y 1918, podría ser Jeanne, aunque los especialistas no se ponen de acuerdo.

Durante su vida, el artista italiano apenas consiguió vender obra o lo hacía a precios modestos. Decían los envidiosos que por eso pintaba rápido, podía realizar un retrato -que hizo muchos- en un intento, sin retoques, sin correcciones, aunque si hay algo que no abundan en las obras de Modigliani son las zonas de conflicto, esas que revelan un cambio brusco en la idea primigenia del artista, fantasmas en el lienzo.

Esto, sumado al hecho de que murió joven -por lo que se obra es limitada- y su estilo inconfundible, como los altos precios que se pagan por su obra, hace de Modilgiani uno de los pintores más falsificados del mundo.

Considerado como uno de los artistas más importante del siglo XX, sus pinturas -como sus esculturas- se venden en valores que jamás hubiese imaginado aún en la más delirante de sus borracheras y ensoñaciones febriles. Por ejemplo, en 2010 una de sus esculturas, Tête, alcanzó los 43 millones de euros en una subasta y en 2015, su pintura Nu Couché (Desnudo acostado, 1917) los USD 170,4 millones y hace cuatro años, Nu couché (sur le coté gauche) -Desnudo acostado (en el lado izquierdo)– los 157,2 millones en billetes estadounidenses.