Luego de que Independiente iguale 1-1 ante Lanús, en un partido con muy bajo rendimiento del equipo, Julio César Falcioni habló en conferencia de prensa y atacó al ex mánager. “Tenemos que improvisar en algunas posiciones porque no hay recambio en base a lo que armó el mánager. Además de haber jugado hay que tener capacidad”, declaró el entrenador.

Por ese motivo, Rolfi Montenegro salió al cruce por los dichos del Emperador: “Es la primera vez que escucho que un mánager tiene más responsabilidad que un DT. Me sorprendió lo que dijo, no era el momento”.

Además se mostró muy enojado: “Dos veces me tuvo cara a cara y no me dijo nada de lo que declaró el otro día”. Y agregó: “Si lo hizo para desviar lo mal que jugó el equipo, le salió bien”.

Daniel dejó en claro qué es lo realmente importante para el duro momento que está pasando Independiente: “Lo que importa es cómo el equipo puede funcionar y salir de este momento. Acá hay que darle más importancia a lo que es Independiente como institución y que los jugadores estén bien y darles lo mejor. A mí no me gusta pelear con nadie. Pero cuando se habla de capacidad cuando a uno no lo conocen, me molesta. Se metió directamente conmigo y me molesta un poco más”.

Publicidad

“Yo no eché a Falcioni, fue la dirigencia. Ellos decidieron que él no continuará, yo era asesor. Me hace ruido lo que dijo, hay que asesorarse un poco mejor”, aclaró en diálogo con Radio La Red.

Para finalizar, el ex mánager se burló del actual entrenador: “Nos reíamos con Eduardo Domínguez cuando Falcioni en Colón quería nuestros mismos jugadores, hasta pensamos en tirar uno que no era a ver si lo buscaban”.