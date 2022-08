Avance científico. Foto: cortesía Kidney Research, UK.

No es un avance más, no se trata de un descubrimiento común y corriente. Es, ni más ni menos, algo que podría llevar a un significativo aumento en la cantidad de riñones disponibles cuyo destino sean los trasplantes. Esto podrá ser realidad gracias a los investigadores de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, tras haber alterado el tipo de sangre de tres riñones de donantes.

El trabajo de estos científicos es una luz enorme de esperanza fundamentalmente para grupos étnicos minoritarios con menores probabilidades de compatibilizar con la mayoría de los riñones donados.



El dispositivo

Una máquina de perfusión normotérmica fue la utilizada para llegar a buen puerto con el novedoso procedimiento. Se trata de un dispositivo conectado a un riñón humano con el objetivo de traspasar sangre oxigenada a través del mismo para preservarlo en mejores condiciones pensando en su futura utilidad.

De este modo se permite la circulación de la sangre infundida junto a una enzima a través del riñón muerto. El profesor Mike Nicholson y la estudiante de doctorado Serena MacMillan, estuvieron al frente de este excepcional trabajo de investigación.

De acuerdo a lo dicho por los profesionales, la enzima hizo las veces de una “tijera molecular” eliminando los marcadores del tipo de sangre que cubren los vasos sanguíneos del riñón, y dada ésto, el órgano se convirtió en el tipo O más común entre todos.

Dijo MacMillan: “Nuestra confianza se vio realmente reforzada después de aplicar la enzima a un trozo de tejido renal humano y ver rápidamente que se eliminaban los antígenos. Después de esto, supimos que el proceso era factible y sólo tuvimos que ampliar el proyecto para aplicar la enzima a riñones humanos de tamaño completo”.

Vale destacar que en el presente, el riñón de un paciente con sangre Tipo A, no está en condiciones de traspantar con alguien del tipo de sangre B, ni tampoco a la inversa. De ahí la gran importancia y trascendencia del descubrimiento de este equipo de Cambridge; algo que llevará inexorablemente a la puesta en práctica de muchos más trasplantes, dado que el tipo universal O puede usarse para personas de cualquier tipo de sangre.