Mirta “Shakira” Guerrero. Foto: captura de TV ElTrece.



Mirta Rosa Guerrero fue, durante mucho tiempo, la mano derecha de Milagro Sala, la dirigente social jujeña llevada ante la Justicia por malversación de fondos y corrupción al frente de su organización Tupac Amaru. Guerrero, pese a que a ella no le gusa el apodo, es conocida como “Shakira” y habló con el periodista Jorge Lanata, en una entrevista exclusiva para su programa “PPT”, por ElTrece.

La mujer reveló muchos de los secretos ocultos de Sala y relató incluso sus viajes a Europa y a China llevando una importante cantidad de dólares. También reveló el modo en que la dirigente de la Tupac Amaru se encargaba de esconder el dinero que el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le pasaba para hacer obras.

Guerrero acompañó a Milagro Sala por un lapso de 26 años, y conoce al detalle su modo de operar. Fue condenada a 6 años de prisión por ser considerada partícipe de una asociación ilícita junto la dirigente jujeña. Luego de un tiempo, fue beneficiada con la prisión domiciliaria debido a un tema de salud y posteriormente la libertad condicional por su ena conducta y por cumplir gran parte de la condena. Con este marco, estuvo detenida durante casi 3 años. Ahora, decidió contar todo y hace unos día ha declarado ante la Justicia en carácter de “arrepentida”.

Dijo Mirta Guerrero en la entrevista con Lanata: “En el juicio me enojé con ella. Antes de la sentencia, yo ya había tenido tres eventriaciones (hernias) y me sale la cuarta. Ella se acerca y me pide que yo me opere para que pueda postergar el juicio. Y yo le dije: Mirá, Milagro yo tengo tres hijos con cesárea. Operarme significa que termine comiendo con sonda y defecando en una bolsa. Y ella me dijo: ‘Sos la única que puede parar esto. Tenés que hacerlo’”.



Entrevista a “Shakira”. Video: gentileza Youtube ElTrece.



Así veía a Sala

Y agregaba sobre Milagro Sala: “Es un monstruo disfrazada de dirigente”, concluyó Shakira durante la entrevista.

“Yo la pasé mal por mi familia. Cuando mi hijo me iba a visitar a la cárcel, yo me decía ‘que estoy haciendo, por quién lo estoy haciendo. Mi hijo no tiene qué comer y la otra está comiendo todo’”, dijo, además de revelar que hubiese querido hablar mucho tiempo antes.

Así mismo, en la conversación con Lanata, habló sobre la manera que tenía Sala para quedarse con fondos que no le pertenecía. Así, dijo: “La plata iba a la casa de Milagro Sala. Se la recibía ahí, la contaban. Ella tenía dos placards con doble fondo y ahí es donde se quedaba la plata”. “Su hijo tuvo 4 (Toyoya) Hilux y dos Fiat 600. Mi hijo no tiene ni moto. Ella tenía una camioneta 6 meses y ya para ella estaba vieja. Había que cambiarla”.