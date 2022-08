Manchester United arrancó pésimo en la Premier League, perdió con el Brighton y el Brentford y está último en la tabla, por eso busca dar un golpe en el mercado de pases antes de agosto. Los medios españoles se hicieron eco de los objetivos de los emisarios.

El diario Marca asegura que hay asesores en Madrid con dos objetivos: los Diablos Rojos quieren comprar a un jugador del Real y otro del Atlético. ¿Se podrá llevar algo de la capital española a 15 días del cierre del libro de pases y ya con La Liga empezada?

El apuntado en la Casa Blanca es Carlos Henrique Casemiro, ‘Vaca Sagrada’ del campeón de Europa y uno de los máximos referentes para el técnico Ancelotti. Desde las oficinas del Merengue aún no han recibido ninguna oferta y, si bien reforzaron el sector con Tchouameni, no piensan soltarlo.

El brasileño tiene 30 años y ya lleva nueve temporadas como jugador del Real Madrid (incluyendo su cesión al Porto). Se lo pagó al San Pablo apenas seis millones de euros en el 2013.

Por el lado de la Fuente de Neptuno, el nombre que interesa es el de otro brasileño: Matheus Cunha. Casemiro es una fija para Tite en el Mundial de Qatar, pero el joven centrodelantero también parece haberse ganado la consideración del seleccionador del Scratch.

No así Cunha tiene ganada la titularidad en el Colchonero, ya que de momento es la alternativa de Álvaro Morata. Sin embargo, el conjunto del Cholo Simeone no regalará fácilmente a una de sus joyas por lo que pide, de mínima para iniciar charlas, más de 50 millones de euros.

