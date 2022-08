Georgina Barbarossa finalmente volvió a su programa, con la canción de “Resistiré” de fondo, la conductora hizo su entrada triunfal al matutino mientras sus compañeros la recibían entre aplausos. “Ay chicos, los quiero”, dijo mientras saludaba a uno por uno. Y enseguida, les agradeció por haberla remado tanto durante su ausencia.

Georgina Barbarossa volvió a conducir su programa

Mientras todo el equipo hacía chistes sobre todo lo que hicieron para hundir el programa, Barbarossa contó con lujo de detalles lo que la alejó de la pantalla durante seis días. “Todo empezó el jueves con un dolor de cabeza tremendo. Vine el viernes, le puse onda pero sentía que me moría. Fui a una guardia y me hicieron urgente una resonancia. Yo no podía hablar del dolor. Mis hijos me miraban con unos ojitos y yo decía: ‘No me puedo morir ahora’”, confesó asustada.

“En la resonancia salió que no tenía nada en el cerebro, pero eso ya lo sabemos”, bromeó fiel a su estilo mientras continuaba con su relato: “Después de eso, empecé con unos mareos que me tambaleaba de un lado para el otro, no podía caminar e iba reptando al baño. Se quedaron los chicos y la señora que trabaja en casa conmigo”, agregó Barbarossa, quien intentó el lunes hacer el programa pero le fue imposible.

“Esos dolores de cabeza me provocaban unas náuseas y unos mareos que me tambaleaban de un lado al otro”, explicó. Luego dialogó con el kinesiólogo Martín Previgliano, quien la está asistiendo en la rehabilitación y el licenciado explicó que su afección está relacionada con los otolitos, “las piedras que están en los oídos y pueden provocar vértigo y náuseas”.

“Un accidente, un golpe en la cabeza, el famoso ‘latigazo’ producto de un choque, o una infección pueden provocar el desprendimiento de esos famosos otolitos”, sostuvo Previgliano.

Y aclaró el caso puntual de Georgina: “Ella sufre de migrañas, una de las patologías más frecuentes, y la irrigación del oído interno es la misma que la del cerebro, entonces todo eso puede llegar a provocar el desprendimiento de los otolitos y esa es una de las teorías de las cuales se deriva el vértigo posicional paroxístico benigno migrañoso”.

La conductora reveló que no podía caminar por la sensación de pérdida del equilibrio, y en esos días previos a recibir el diagnóstico fue que reflexionó: “En un momento, pensás que te morís y yo decía: ‘¿ahora me voy a morir?’ No estaba en mis planes. La carita de mis chicos me angustiaba, parecía que tenían 5 años; así que gracias a mis nueras, mi sobrina, mi hermano de Córdoba, mi hermana de Sevilla, que querían venir, y yo pensaba: ‘No me puedo morir ahora’”.

Y confesó: “Estuve organizando con Ale Benevento -su agente de prensa- el velorio porque mis hijos no iban a querer un velorio multitudinario en el Cervantes; y yo siempre pensé en la muerte porque es algo inevitable, pero siempre dije que prefiero morirme de golpe; le tengo miedo al sufrimiento”.

Sin perder el tono de humorada que la caracteriza, aseguró que se siente mucho mejor desde que inició las sesiones de kinesiología. “Me empezaron a mover como una vaca muerta; me revolearon de un lado para el otro; y ahora sigo con ejercicios como saltar arriba de una pelota, leer un libro y levantar un brazo, mirar fijo unas luces que van de arriba hacia abajo”, enumeró.

La conductora hizo hincapié en la consulta médica antes que automedicarse. Y luego, previo a comenzar con la agenda del programa, hizo una aclaración: “Vine con un poquitito de miedo pero bueno, si me descompongo pico de rating. Ustedes muestren todo, nada de ir al corte”, remató fiel a su estilo.