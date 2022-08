Luis Vázquez y Darío Benedetto. Fotos: NA.

La pelea entre Darío Benedetto y Carlos Zambrano en el entretiempo del encuentro ante Racing dejó problemas tanto dentro como fuera del campo en el Xeneize.

El club decidió sancionar al Pipa y al central peruano por dos partidos y volverán recién en el encuentro ante Atlético Tucumán en La Bombonera.



Una vuelta con muchos conflictos y pocos goles

Pese a que se encuentra entre los 25 goleadores de la historia de Boca, el delantero que se inició en Arsenal de Sarandí no atraviesa su mejor momento en el club de La Ribera, ya que su último grito fue ante Tigre. La cuenta alcanza los ocho partidos y 541 minutos sin cantar el grito sagrado del fútbol.

Tal como indica la estadística de Data Factory, el Pipa tuvo casi dos situaciones por partido en el torneo doméstico, pero solo pudo rubricar dos oportunidades.

Además, en su siete presentaciones en la Liga Profesional, acumuló tres amarillas, lo que demuestra que el “nerviosismo” que muestra afuera, también lo refleja dentro del campo.



El suplente que no aprovechó sus oportunidades

Sin embargo, su reemplazante también está con la “pólvora mojada”. Luis Vázquez perdió la efectividad que tuvo con Battaglia, acumula trece encuentros sin pases a la red y no marco en lo que va del campeonato.

En el caso del “38”, jugó casi el doble de encuentros (12) y tuvo menos chances de gol que su compañero. Sin embargo, el juvenil que surgió en Patronato se sumó con un dato que no pudo el Pipa: dio una asistencia para el gol de un compañero.

Sin dudas, Vázquez deberá aprovechar una nueva ausencia del ex jugador del Elche y el América de México. Boca necesita de sus goles y él necesita volver a ser el que fue porque, como todo 9, vive del gol.