Hristo Stoichkov, histórico goleador búlgaro, recordó con dolor a Diego Armando Maradona, astro del fútbol mundial quien fue su gran amigo y quien falleció en noviembre de 2020.

El mítico ex jugador de 56 años pasó por ESPN y se refirió a la partida del Diez criticando al famoso entorno, por haberlo “rodeado” y hacerlo “sentir solo” en muchos momentos.

“Diego nunca se distanció de sus amigos, esos tipos lo rodearon y lo hicieron sentir solo. Yo tenía mil números suyos, lo llamaba siempre, la última vez que charlamos fue el 8 de febrero del 2016 cuando me llamó por mi cumpleaños. Luego yo lo llamaba siempre y nunca me permitían acceder“, contó el ex Barcelona.

“Yo también soy culpable de que Diego esté con esos buitres. Me siento parte de los que tuvimos culpa y me pregunto ‘¿No pudiste hacer nada?’. Al final, Diego nos marcó a todos”, continuó.

“A TODOS NOS MARCÓ LA VIDA.” Hristo Stoichkov habló en #ESPNEquipoF sobre su GRAN amistad con Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/ICsZkp72iW — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2022

“Yo lo conocí a Diego en los ’90 y nunca nos peleamos. Le he hablado muy duro dentro de la cancha y afuera, pero siempre me toleró. Los dos salimos de barrios humildes y logramos mucho. Lo he visto sufrir tanto… Mira, sabes qué… Que descanse en paz”, concluyó.