Barby Franco está feliz con su embarazo. La mujer de Fernando Burlando ya se anima a mostrar la pancita tras confirmar que lo que viene en camino es una nena.

Franco, de 31 años, contó que la búsqueda del embarazo fue algo arduo, y en el medio perdió uno, pero ahora está feliz con la llegada de su niña. El letrado, por su parte, ya es padre de dos mujeres de una relación anterior

Sin embargo, junto al abogado ya tienen la primera disyuntiva: no saben cómo llamar a la beba que viene en camino.

Es por eso que Franco pidió ayuda a sus seguidores: “Necesito que nos ayuden a elegir nombres…”. Junto a la publicación agregó fotos y el emoji del pollito saliendo del cascarón, ansiosa por el nacimiento de su hija.

Barby Franco lució su pancita de cuatro meses con un impactante look

Luego de cuatro meses de pura felicidad, Barby Franco le gritó al mundo que está embarazada de Fernando Burlando.

La modelo fue invitada a PH, Podemos Hablar donde lució su incipiente pancita.

Barby va por el cuarto mes de gestación de su hija, luego de contar la noticia del sexo de su beba, y se mostró muy feliz mientras salía del estudio donde se graba el ciclo de Andy Kusnetzoff para Telefe.

Luego de repasar todos los trabajos que hizo antes de ser conocida, la modelo sorprendió al compartir una anécdota que ella misma calificó de divertida pero que dejó a Andy Kusnetzoff con la boca abierta: la policía le apuntó mientras intentaba entrar a su barrio.

“¿Cada tanto volvés al barrio? ¿Con los mega autos tuyos y de Burlando?”, fue la pregunta del conductor de Telefe que disparó el recuerdo de la mujer del mediático abogado, con quien dentro de algunos meses tendrá a su primera hija. “A veces voy en bondi, a veces voy con el remis de allá, del barrio. Pero la última vez había ido con una camioneta que de casualidad estaba ahí en casa”, comenzó Franco.

Luego de explicar que estaba apurada porque llegaba tarde al cumpleaños de su ahijada, Barby aclaró que la camioneta estaba blindada. “Cuando llego por avenida Zabaleta, paso por un puesto de gendarmería y todos me hacen así”, dijo al tiempo que giró la vista imitando el gesto de los policías. “Claro, yo paso a las chapas con gorrita, bien mi onda de todos los días, me siguen y me apuntan”, continuó. “Ah, claro, por narcotraficante… por ese auto”, acotó Andy, y Barby asintió: “Claro, cómo un auto de estas características va a entrar al barrio”.

Franco contó que mientras le pedían que baje del auto, su maquillador y su peinador desde atrás le decían “Barby, ¡nos están apuntando!”. “Nada, una situación muy divertida. Yo bajé el vidrio y les dije ´mirá, mi casa es ahí´”. Cuando Kusnetzoff le señaló que su anécdota no era nada divertida, la modelo explicó que está acostumbrada, que ella es de ahí y que sabía que no le iban a hacer nada.

En otro de los momentos que protagonizó Franco en PH, la modelo recordó las comidas de su infancia, contó que en su lista de favoritos está el guiso y reveló que hace poco le cocinó uno a Burlando pero se lo ofreció con otro nombre para que se lo comiera.

Luego de hablar de la olla popular de donde solían comer con su familia, Franco se tentó. “Ay, qué rico el guiso. Me encanta”, dijo, y explicó que hace unos días se hizo un guiso y se lo dio a Burlando. “Claro, le dije, no, es un… ¿Cómo es que le dicen ahora? Es un wok de no se qué… ¡le metí un chamuyó! Se lo comió y mentira, alto guiso de cuando yo era chiquita”, reveló con una sonrisa.