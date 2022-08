El juego del Miedo. Foto: EFE.

La franquicia de películas de terror de “El juego del miedo” tendrá una décima película. Su estreno está programado para el 27 de octubre del año próximo y será dirigida por el realizador del sexto y séptimo filme de la saga, Kevin Greutert, que además fue el montajista de las cinco primeras y de la octava de la serie.

Las productoras Lionsgate y Twisted Pictures anunciaron el próximo filme de la exitosa serie de películas de subgénero “gore” que recaudó conjuntamente con sus nueve ediciones 1.016 millones de dólares en todo el mundo, con presupuestos combinados de 97 millones.

Los detalles del argumento se mantienen aún en secreto pero la producción aseguró que la película “capturará los corazones, y otras partes del cuerpo, de los fanáticos con novedosas trampas ingeniosas y retorcidas un nuevo misterio por resolver.

“Estuvimos escuchando lo que los fanáticos habían pedido y estamos trabajando duro para planificar una películas que los aficionados a ‘El juego del miedo’ y al terror en general amarán”, indicaron los productores de la franquicia Mark Burg y Oren Koules.



El inicio de la franquicia

Esta franquicia cinematográfica, que comenzó en 2004 con la película original Saw, conocida como El Juego del Miedo en latinoamérica, ha sido un elemento básico de terror durante muchos años. La entrega más lucrativa de la franquicia hasta la fecha fue Saw II, protagonizada por Donnie Wahlberg, que recaudó 147 millones de dólares en todo el mundo.

El reciente spin-off, Spiral: Saw recaudó sólo 40,6 millones de dólares y no logró captar los corazones de los fans al tratar de cambiar la fórmula trillada de la franquicia.