En Boca Juniors no hay días de paz, y este miércoles no iba a ser la excepción: Carlos Zambrano habló con los medios de su país y contó todos los detalles de su pelea con su compañero Darío Benedetto.

En diálogo con el medio peruano Trome, el Kaiser reveló qué sucedió en el túnel del Cilindro de Avellaneda: “Fue un guantazo, no me lo esperaba… Los compañeros nos agarraron de inmediato. En el camarín, él me pidió disculpas. Yo me contuve”.

Por la evidente agresión en el entretiempo del clásico, el propio Juan Román Riquelme suspendió a ambos jugadores por los próximos dos partidos. Zambrano se llevó la peor parte porque no reaccionó y terminó lastimado.

“No estoy de acuerdo, porque me la estoy llevando gratis. No es justo, yo no hice nada, me siento incómodo, pero solo queda aceptar”, dijo el zaguero central.