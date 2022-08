Desde su separación de Rusherking a fines del año pasado, María Becerra no había blanqueado otra relación. Pero todo cambió en las últimas horas, cuando luego de que trasciendan los rumores que la vinculaban con Julián Reininger, conocido por todos como J. Rei, la cantante comentó un vivo de Instagram que el trapero estaba haciendo con su madre y dejó a todos sus seguidores sorprendidos.

“Acá estoy”, fue lo primero que escribió la intérprete de Ojalá para que supieran que estaba siguiendo la trasmisión. Acto seguido, agregó un piropo para la progenitora de su flamante novio. “Mi suegra es la más linda”, puso como una forma de confirmar su romance. Y logró conmover a la mujer, que al advertirlo le pidió a su hijo: “Fijame este comentario que me voy a volver loca”. Como si esto fuera poco, la madre del artista decidió ir por más y, visiblemente feliz por la presencia de su nuera en la trasmisión, le expresó: “Mi amor, la más hermosa sos vos del mundo mundial”.

Lejos de esconderse, los tortolitos ya no tienen reparos a la hora de publicar videos íntimos en sus redes. Por caso, Becerra compartió una Instagram Story en la que se lo veía a él haciéndole unos retoques en el peinado con una máquina de cortar pelo, y luego se los ve besándose. Un rato más tarde, compartió otra toma en la que se muestran muy acaramelados y disfrutando de su momento romántico.

Pero lo cierto es que esta nueva pareja comenzó con una polémica: es que J. Rei había tenido un breve romance con Cazzu, la reconocida trapera que incluso en el pasado hizo dos colaboraciones con María. Ambas mujeres daban cuenta, a través de sus redes sociales, de tener un muy buen vínculo entre ellas, lo que hace que este nuevo noviazgo sea considerado, para muchos, una traición. Si bien todavía ninguno de los protagonistas habló al respecto, fue Cazzu la primera en reaccionar ante la noticia. Aunque muy escueta, la cantante utilizó su cuenta de Twitter y se expresó con un contundente emoji de una boca cerrada, dando a entender que prefiere no opinar al respecto.

De todas formas, sus fans no tardaron en interpretarlo: “Chicos, si Cazzu se pelea con maría becerra ya no va a pegar un tema nunca más”, “¿Se pico con María por salir con el ex?”, “Yo cuando mi amiga se come a mi ex”, “María Becerra, te hablan creo”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

María Becerra y Rei blanquearon su noviazgo

