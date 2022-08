El Gobierno Nacional espera lograr un ahorro de $50.000 millones en lo que queda del año con el nuevo esquema de segmentación de subsidios basado en la aplicación de topes de consumo.

El sistema representa un recorte que ascenderá a más del triple de lo que se calculaba en su momento para el sistema tarifario anunciado por el ex ministro Martín Guzmán.

De acuerdo con las proyecciones preliminares, esos $47.500 millones que abarcan a la distribución de energía eléctrica y gas, y otros $2.000 millones del agua potable, superan los $15.000 millones que había estimado como poda fiscal nominal el ex secretario de Energía Darío Martínez.

Los aumentos

Las boletas de luz, gas y agua incluirán subas de entre 50 por ciento y 140 por ciento en los meses por venir. La “segmentación” mantendrá los beneficios para las tarifas de los servicios públicos, alcanzando a segmentos de menores ingresos, los recortará para estratos sociales medios y los eliminará para hogares que perciban ingresos de más de $ 250.000 mensuales.

Más de 9 millones de hogares dejaron sus datos en el registro de subsidios. De esa forma, se determinó que cinco millones seguirán manteniendo las subvenciones estatales, mientras que 3,5 millones conservarán algo de ayuda estatal, pero también perderán una parte, al menos en electricidad.

Hay 4 millones de clientes que no se inscribieron. Se estima que la mayoría no requiere subsidios, pero en el Gobierno también saben que hay hogares con tarifa social que no están en el padrón, porque no tienen las herramientas tecnológicas para anotarse.

De todas formas, el registro de subsidios seguirá abierto para la inscripción. La implementación de los nuevos cuadros será desde el 1° de septiembre. En tanto, las quitas de subsidios se harán en tres rondas: septiembre, noviembre y enero de 2023.

Tres consejos para gastar menos energía

Atender la etiqueta de eficiencia energética: dentro del mismo tipo de artefacto, algunos consumen más energía que otros, por eso es importante mirar la etiqueta de eficiencia energética que está pegada a los aparatos y cuenta con una escala de colores. Cuanto mayor es la eficiencia, menor es el consumo. La mayor eficiencia es el color verde, clase A. La menor eficiencia es color rojo, clase G.

Preparar los ambientes: aislar correctamente los ambientes es fundamental para que el calor no se pierda. Chequear ventanas y puertas para minimizar al máximo las filtraciones de aire frío.

Aprovechar el calor natural: durante el día es fundamental abrir las persianas y cortinas para aprovechar la luz y el calor natural que brinda el sol. Durante la noche, es importante bajar las persianas para proteger las superficies vidriadas del frío.

Es recomendable hacer un uso racional del gas natural

Cómo conviene usar los electrodomésticos para gastar menos electricidad

Todo calentamiento de agua a través de una resistencia eléctrica genera mucho consumo. Con una hora al día que se utilice una pava eléctrica, se genera un gasto de 45 kWh al mes, por lo que recomendó que al calentar agua se haga en pava común en las hornallas de la cocina.

Con respecto al calefón a gas o termotanque eléctrico, la mejor opción es utilizar el calefón a gas y recomendó usar una regadera más grande en la ducha para gastar menos agua.

Entre estufa eléctrica y aire acondicionado es mejor usar el aire que tiene entre un 400% y 500% de eficiencia, a diferencia de los electrodomésticos para calefaccionar -que tienen resistencia- porque solo mantienen una eficiencia del 100%.

Cocina a gas en lugar de la cocina a eléctrica.

En el uso del lavarropas es recomendable que se utilice el lavado con agua fría ya que aquellos que realizan lavados con agua caliente consumen alrededor de 30 a 40 litros de agua que se calienta a 90 grados y genera un gasto enorme. Además, se puede realizar un gran lavado por semana y dejando las prendas en remojo.

La heladera es 1/3 del gasto eléctrico de una casa por lo que sugiere que, en caso de cambiar por una nueva, se compre una bajo consumo ya que, a diferencia de las heladeras viejas con freezer que gastan alrededor de 100 kWh por hora, una moderna que consume cerca de 60 kWh.

Con respecto a la plancha, si bien no consume tanto, es mejor realizar un solo planchado para que no se utilice el artefacto en varias oportunidades y eso incremente el gasto.

Cuánto gasta cada artefacto para calefaccionar el hogar

No solo hay que evaluar el costo del aparato, también hay que tener en cuenta cuánto consume. Por cada grado que se suba el termostato, la demanda de energía puede incrementarse entre 7 y 9% y así el gasto familiar.