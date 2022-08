Benjamín Vicuña compartió en sus redes sociales fotos de su infancia y su familia en medio de su viaje de urgencia a Chile por el delicado estado de su papá, Juan Pablo Vicuña Parot, quien se encuentra internado, en grave estado de salud.

En detalle, el reconocido actor, quien la semana pasada estrenó El Método Grönholm, en el Paseo La Plaza, dejó de lado sus compromisos laborales en el país y se tomó un avión rumbo al suyo para acompañar a su papá en este difícil momento.

En medio de su viaje, el artista aprovechó de su tiempo libre para compartir con sus 2,7 millones de seguidores en Instagram varias postales de su niñez.

“The wonder years (los años maravillosos)“, escribió Benjamín en una historia que subió con una foto retro de sus padres, quienes, vale aclarar, se separaron cuando él era solo un niño (tenía 4 años).

Al lado de esa instantánea, además, el actor subió otra foto en blanco y negro de sus progenitores. Y como tercera opción eligió una imagen del casamiento de sus papás en la que también aparece una de sus abuelas.

Por último, el también ex de Pampita y Eugenia la China Suárez publicó una fotografía suya y de sus hermanos junto a sus padres, en lo que parecerían ser unas vacaciones en el mar. “Familia“, comentó Vicuña sobre ese emotivo recuerdo.

Según contó Yanina Latorre al aire de LAM (América, a las 20), el papá de Benjamín no está para nada bien de salud. Y, por eso, el actor viajó de urgencia a Chile.

“No la está pasando bien. Tuvo que viajar de urgencia a Chile. Su papá no está bien. Ya estaba enfermo. Estaba con respirador, pero ahora empeoró. Está entubado, con una hemorragia intestinal muy fuerte y lo están tratando de controlar”, detalló la angelita.

El viernes pasado se estrenó en el Paseo La Plaza la pieza de Jordi Galcerán, El método Grönholm, que muestra a un grupo de candidatos peleando por un puesto en una entrevista laboral. Hasta que el ex de Pampita regrese al país, las funciones quedarán suspendidas. Según la panelista de Ángel de Brito, las cosas en el elenco conformado también por , Laurita Fernández, Rafael Ferro y Julián Cabrera no estarían bien: “No se juntan para comer, cada uno se encierra en su camarín, no hablan, no fluye”.

Y añadió: “En el teatro, ellos van de miércoles a domingo con las funciones, pero Benjamín avisó que no va a volver hasta que se solucione lo del papá o este fuera de peligro. Caso contrario, él permanecerá en Chile junto a su familia.

La panelista del ciclo conducido por Ángel de Brito también se refirió al complejo vínculo que el protagonista de El primero de nosotros (Telefe) mantuvo en la adolescencia con su papá.

“ELtuvo una relación difícil. Cuando la mamá se separó, se casó con un señor que parece que ya existía. Después su papá se casa con la hija de Pinochet. En Chile es como un secreto a voces y a Benjamín le da vergüenza”, detalló la esposa de Diego Latorre sobre el breve matrimonio de Juan Pablo Vicuña Parot y Lucía Pinochet.

“Esta señora tuvo cinco matrimonios. Uno de esos fue con el papá de Benjamín. Hace 20 años él está casado con otra mujer y hace un tiempo ellos empezaron a recomponer (la relación). Cada tanto él le dedica palabras emotivas”, agregó la panelista.