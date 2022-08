Sigue la polémica entre Wanda Nara y Carmen, la ex empleada doméstica que la mediática tenía en su casa de campo en Milán, Italia. Ahora, las cosas tomaron otra forma cuando María Carmen Cisnero Reboledo -tal es su nombre completo- pretende llevar a la Justicia a Nara y a Mauro Icardi por los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre.

Después de la acusación que hizo en los medios por no haber recibido ni un peso durante dos años y medio, Carmen decidió preparar su defensa y contrató al abogado Alejandro Cipolla para que la represente en este caso. La denuncia fue presentada ante la cámara de apelaciones en lo criminal y correccional federal para que se sortee un juzgado federal, con el objetivo de que se investiguen estos delitos denunciados.

La denuncia fue presentada este miércoles y allí se advierte: “Que venimos por esta vía, a formular denuncia penal contra Wanda Solange Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, todos residiendo en el extranjero siendo esto de público conocimiento, conforme en principio a los delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre, artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal”.

Carmen asegura haber trabajado para la mediática en dos oportunidades. La última vez fue en 2019, pero dijo que desde entonces no recibe una remuneración por cuidar la casa que la empresaria y el futbolista tienen en las afueras de Milán. “Hace dos años y medio, van a ser tres años en octubre que ella no me paga. Le pido la plata y me dice ‘si mañana te traigo la plata’. Se va para Francia y no me lo trae. Me dijo que me iba blanquear, que me iba a sacar un permiso para ir a Francia. Después me dijo que no se podía, y que me iba a pagar 600 euros”, contó la propia Carmen en una entrevista realizada por Carmen Barbieri en Mañanísima (Ciudad Magazine).

“Yo vine a Italia en octubre del 2019, me pagó un mes solo y después no me pagó más. Yo tengo testigos. El jardinero me ha dicho que me vaya, que no me quede en una casa donde no me dan nada”, agregó. “Me dijo que me sacaba el permiso para trabajar en París, pero cuando empezó la pandemia me trajeron en auto de Francia a Milán y me quedé ahí”, contó la empleada.

Qué dice la denuncia de la exempleada de Wanda Nara

En la denuncia, que fue presentada este miércoles, se expresa: “Que venimos por esta vía, a formular denuncia penal contra Wanda Solange Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, todos residiendo en el extranjero siendo esto de público conocimiento, conforme en principio a los delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre, artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal”.

En sus dichos a la prensa, Carmen aseguró haber trabajado para la mediática en dos oportunidades, la última de ellas en 2019. Sin embargo, dijo no haber recibido una remuneración por cuidar una casa de Milán.

Wanda Nara publicó la carta que le hizo escribir a su exempleada antes de abandonar Italia

Wanda Nara no quiere que sigan ensuciando su buen nombre. Por eso decidió compartir la carta que Carmen Cisnero le escribió de puño y letra antes de abandonar Italia tras el escándalo por las denuncias de maltrato, abandono de persona y falta de pago por sus servicios.

“En virtud de las versiones periodísticas y audios que circularon donde trascendió información incorrecta de mi situación en Italia, quiero aclarar que estoy acá por voluntad propia”, comenzó diciendo la exempleada.

“Nada se me adeuda por las tareas realizadas. En este acto recibo de la señora Wanda Nara un pasaje para retornar a mi país. Pido disculpas por las molestias que mi proceder ocasionó. Gracias por todo”, agregó luego. Posteriormente indicó el monto que le abonaron en dólares, pero la mediática decidió censurar esa parte para que el dato no quedara expuesto.

En este escrito que Wanda compartió con sus seguidores, también queda aclarado que Nora Colosimo, su madre, fue quien acompañó a la exempleada al aeropuerto y la esperó hasta que embarcara para volver a la Argentina.

En otro posteo, la esposa de Mauro Icardi aseguró que Cisnero es una mentirosa, ya que les dio información falsa sobre su vida. “Siempre pensamos que no tenía a nadie en este mundo, pero ahora descubrimos que tiene tres hijos que hace años la buscaban, pero ella jamás los mencionó”, sostuvo.