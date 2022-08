Bizcochuelo con marihuana. Foto: NA.

El caso aún genera conmoción y sorpresa en toda la provincia de Formosa, y ahora se expande a nivel nacional. Una docente de 24 años quedó detenida e imputada después de haberle regalado porciones de bizcochuelo con marihuana a tres colegas suyas. Por esto, una de ellas fue hospitalizada por náuseas, mareos y taquicardia.

En tanto, las otras dos profesionales no tuvieron que recibir asistencia médica, porque, si bien recibieron el obsequio, no llegaron a consumirlo.

Una mujer que trabaja en el Instituto Superior de Formación Docente de General Güemes denunció que el 10 de agosto pasado su colega le entregó bizcochuelo con marihuana.

Luego de esto, contó que lo comió y que comenzó a sentirse mal producto de las náuseas, mareos y taquicardia que padeció. Ante esto, la llevaron a un hospital de la zona.



En la Justicia

La causa avanzó luego de la palabra de los testigos y de un análisis sobre el bizcochuelo que confirmó la denuncia de la mujer de 29 años. Así, el juez detuvo a la docente. Efectivos policiales comenzaron a buscar a las otras dos docentes, quienes finalmente fueron encontradas y reconocieron que lo que dijo la denunciante era cierto, aunque ellas no la habían probado.

La Delegación de Drogas Peligrosas fue la encargada de realizar un test de orientación química para determinar el estado del alimento, hecho que confirmó que estaba contaminado.

Frente a este hecho, se abrió una causa judicial por Infracción a la ley de Estupefacientes 23.737. Interviene el Juzgado de Instrucción y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en Clorinda.