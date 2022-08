Boca no tiene paz. Si no es por algo que pasa entre los jugadores, los cañones apuntan al cuerpo técnico. Esta vez, el que llevó la lupa al entrenador Hugo Ibarra fue Rolando Schiavi, quien lo tuvo de ayudante en la Reserva en la última etapa de la presidencia de Daniel Angelici.

El ex defensor, gloria del Xeneize, recordó aquella época y explicó por qué cree que Ibarra “no está capacitado” para dirigir al primer equipo.

“Estuvo cuatro años acompañándome en la Reserva, era segundo ayudante, porque no quería ser primero. Me lo dijo apenas llegó y por eso elegí primero a Bracamonte”, recordó el Flaco en su rol de panelista de ESPN y agregó: “Él prefería ver las cosas desde otro lado”.

"ME SORPRENDE QUE IBARRA SEA EL DT DE BOCA" El Flaco Schiavi habló de su experiencia en Reserva junto al actual entrenador del Xeneize y dejó una contundente frase.

“Hay que prepararse para ser técnico de Boca, yo no sé si lo está. No se si esta capacitado para hacerlo (insistió). Quizás los que lo pusieron vieron con un potencial. Por lo que yo estuve con él… nunca quiso ser técnico, él no quería ser entrenador cuando estaba en la Reserva. Por eso me sorprende que sea técnico”, afirmó Schiavi.

“En estos dos años que estuvo ahora cambió de parecer, pero yo siempre digo que hay que prepararse. Cuando me tocó arrancar, me pasó, que había hecho el curso, pero empezás a buscar otras cosas. Él no quería dirigir“, explicó Schiavi.

Además, marcó una diferencia con Sebastián Battaglia. “Seba ya había sido técnico de Almagro, ayudante de Falcioni en Banfield. Tuvo otro recorrido. Él sí quería ser técnico“.