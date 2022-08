Milton Leyendeker, actual defensor de Agropecuario y que actualmente se encuentra parado indefinidamente, declaró nuevamente tras la lesión que le provocó al “Changuito” Zeballos en el partido ante Boca por Copa Argentina.

“Me preocupa el tema de la sanción. Estaba en un momento muy bueno, venía siendo titular, tengo contrato con el club, ya había hablado con el presidente por el tema de la renovación, soy un pibe humilde, no estoy sobrado. Tengo un contrato normal, no gano fortunas. Tengo el contrato de cualquier laburante que trabaja las ocho horas, gano más o menos lo mismo”, manifestó.

“Necesito jugar, necesito laburar. Nunca quise lastimar. Entiendo que me tienen que sancionar porque fue un foul desmedido, solo pido que no me corten la carrera. También por el lado de que ayudo a mi familia, ayudo a mi vieja, que está con mi hermanita (tiene 7 hermanas). Mi mamá hace comida en casa para vender. Y yo trato de ayudarla en lo que más puedo”, finalizó con su relato Leyendecker.

Sumado a esto, reveló que recibió amenazas e insultos y volvió a aclarar que “nunca tuvo la intención de lesionar al delantero xeneize”.

Además, no dudó en romper cualquier sospecha relacionada al mundo de las apuestas: “Eso es totalmente descabellado. ¿Voy a dejar a mi equipo con uno menos, jugando contra Boca, en el partido que todos quieren jugar…?“.

Por último, el defensor contó que se disculpo con sus compañeros, con el cuerpo técnico y con el mismo presidente del club por toda esta situación, aún a la espera de su sanción.