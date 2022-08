Nicolás Pachelo, juicio por el crimen de María Marta García Belsunce. Foto: NA.

Luego de conocerse la noticia de que Nicolás Pachelo -principal acusado de asesinar a María Marta García Belsunce- abrió una cuenta de Instagram para “contar su verdad”, la Justicia tomó la decisión de cerrarle la cuenta.

El Tribunal Oral Criminal 4 ordenó incautarle el celular porque , según el fiscal Patricio Ferrari, “se convirtió en un YouTuber y un influencer” que “confunde a la sociedad y quiere dominar el juicio”.

Pachelo en las últimas horas se creó perfiles en Youtube, Instagram y otras redes para “contar la verdad” en la causa por el asesinato de María Marta García Belsunce en 2002, por lo cual él está acusado.

Además, la fiscalía sostuvo que Pachelo con sus declaraciones tanto en un video publicado en las redes como en entrevistas recientes, está queriendo condicionar a los testigos que vayan a declarar al juicio.



Instagram de Nicolás Pachelo. Foto: @nicolás.pachelo.



El pedido de incautación había sido hecho por la fiscalía, que además reclamó se verifique el contenido.

La fiscalía dijo ver “con preocupación el manejo y desmanejo de Pachelo tanto dentro del juicio como afuera, y que ha producido un dominio de la situación”.



La palabra de los fiscales

“Es el perfil de un psicópata”, sentenciaron los fiscales, quienes refirieron a un protocolo del Ministerio de Justicia sobre el uso de redes sociales de los detenidos, tal cual es la situación de Pachelo quien está con prisión preventiva.

Pachelo dijo que él no realizó las publicaciones sino que lo hizo su familia. Además cuando el Tribunal le comunicó que le iban a incautar su celular, el ahora acusado dijo que no lo tenía consigo.

“Es la voz de alguien que quiere explicar su inocencia y no quiere condicionar testigos”, dijo su abogada Raquel Pérez Iglesias al contestarle a la fiscalía.