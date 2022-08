El martes Mónica Gonzaga visitó Intrusos (América) y durante la charla abordaron todos los temas. Después de que la exmodelo recordara el romance que mantuvo con Julio Iglesias, la panelista Marcela Tauro hizo una confesión personal sobre rituales para atraer la abundancia material. Entre risas, dejó atónita a Florencia de la V y a sus compañeros, quienes quedaron atónitos al descubrir que lo había puesto en práctica algunos años atrás.

“¿Julio no era buen amante?”, quiso saber la conductora, y esa consulta a Mónica fue el puntapié del desopilante diálogo. “Sí, pero más que buen amante era un tipo completo; él fue el que me hizo estudiar inglés, me decía que tenía que saber idiomas y quería que me instruyera”, aseguró Gonzaga. “¿Y tenía las nalgas blancas?”, preguntó en tono de humorada por el característico bronceado del artista español. “No, porque tomaba sol desnudo, siempre”, reveló.

Así fue como surgió la charla sobre los curiosos métodos que cada uno estuvo dispuesto a poner a prueba en algún momento, y Tauro recordó el detalle que le comentó Santiago Del Moro -su compañero en el ciclo radial El Club del Moro (La 100)- hace un tiempo. “Me dijo que la luna llena te trae dinero, pero había que ir a mostrar la cola a la luna”. Luego la periodista contó que decidió hacer la prueba y relató: “Yo vivo cerca de los lagos de Palermo y una noche les pedí que me acompañen a mi novio y a mi hijo; y mi hijo me dijo: ‘Apurate mamá que viene gente’”.

Atónita por la anécdota, la conductora soltó una carcajada y reconoció: “¡No puedo creer que lo hiciste, Tauro!”. Fiel a su estilo, Flor lanzó un comentario en tono de humorada: “En los lagos de Palermo no te podés bajar la bombacha porque te ensartan”. Tras una carcajada general, la panelista explicó que fue una vez sola en plena madrugada y no volvió a aplicar el método. “Bueno, pero era de madrugada”, se excusó Marcela, que no podía creer lo que acababa de revelar.

Marcela Tauro relató la experiencia paranormal que le puso fin a su pelea con Jorge Rial

Marcela Tauro repasó sus peleas televisivas y recordó el enfrentamiento con Jorge Rial que le valió su salida de Intrusos (América). En este marco, sorprendió al revelar que, en medio del escándalo, hizo una entrevista con un médium que le dio un mensaje de los papás del conductor.

Al ser consultada por su faceta más espiritual, la panelista sostuvo que es algo que le atrae desde siempre. “El año pasado hice una entrevista con un médium en mi Instagram. Le había escrito hacía mucho y me contestó justo cuando me fui de ‘Intrusos’”, contextualizó la periodista al aire de LAM (América).

Acto seguido, contó que esta persona le dijo que no quería hablar con ella hasta que la viera en la transmisión: “Yo, siempre malpensada, pensé que me había googleado, pero cuando empezó a nombrar a Luis, mi papá, y a un bebé que perdí… Eran cosas que no podía saberlas”. Incluso, recordó que en el lugar estaba su pareja Martín Bisio y que se mezclaron las energías: “Empezó a hablar de muertos de él”.

Sin embargo, lo más llamativo de la experiencia fue que recibió un mensaje de Victoria y Ramón, los papás de Rial.

Cuál fue el mensaje que los papás de Jorge Rial le enviaron a Marcela Tauro

Marcela Tauro aseguró que la experiencia con el médium fue muy fuerte. “Cuando terminó el vivo, me dijo ‘acá viene una pareja que partió hace mucho, muy buena gente, muy juntitos, y te quieren decir algo (…) Se llaman Victoria y Ramón. Dicen que dejes todo lo que te están pasando en manos de ellos’”, recordó la periodista.

Con total sinceridad, explicó que estaba muy conmovida por todas las revelaciones y que no se dio cuenta de quiénes eran estas personas hasta que sus seguidores le advirtieron que se trataba de los padres de Rial.