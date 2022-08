Neumáticos.

Los trabajadores de la empresa de neumáticos Pirelli iniciaron un paro total de actividades ante la decisión de la compañía de impedir “el ingreso de los integrantes de la seccional Merlo” del gremio, por lo que el personal también se declaró en estado de asamblea permanente y realiza manifestaciones en cada uno de los portones de la fábrica.

“Pirelli decidió impedir el ingreso al establecimiento de los representantes gremiales, por lo que comenzó un paro total de actividades y se decidió el estado de asamblea permanente y la realización de manifestaciones en cada uno de los portones”, señalaron los trabajadores del complejo industrial en un comunicado.

Los operarios aseguraron que el conflicto fue decidido por “las patronales” en “perjuicio del personal y de los dirigentes de la filial Merlo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna)”.

“Este tipo de hechos fueron denunciados en numerosas ocasiones ante la cartera laboral, que no realizó acción alguna no obstante lo peligroso del accionar patronal. La decisión de la firma provocó la inmediata reacción de los trabajadores”, dijeron los dirigentes.

Trabajadores y dirigentes aseguraron que las medidas de fuerza continuarán hasta que Pirelli cese en “su actitud antisindical y antiobrera y abandone una posición totalmente intransigente y prepotente, que pretende cesar las negociaciones paritarias”.



Hasta cuándo será la medida de fuerza

También aseguraron que si no se retoma el normal canal de negociación “las patronales demostrarán su intención de quebrar a los trabajadores y sus derechos, destruir la negociación colectiva, incrementar la flexibilización y crear peores condiciones laborales”.

“En una industria pesada y peligrosa como la del neumático, ese tipo de actitudes ya costó enfermedades laborales irreversibles y accidentes muy graves y fatales”, señalaron.

Por último, trabajadores y dirigentes del Sutna ratificaron “el plan de lucha hasta que se retome el normal desarrollo de las paritarias” y “en defensa de las condiciones laborales y económicas y del respeto hacia la totalidad de los operarios y su grupo familiar”.