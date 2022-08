Pepe Cibrián y Nahuel Lodi viven una historia de amor rápida y con altibajos. Al mes de su casamiento, se filtró un video en el que quedaba en evidencia que el joven le había sido infiel al productor y la pareja se separó. Sin embargo, el dramaturgo deslizó la posibilidad de una reconciliación. Hace pocas horas, lo confirmó: “Estamos muy bien”.

“Fue una situación dura para mí. Me hizo mal, pero lo amo y me da igual lo que piensa la gente. No quiero dar explicaciones. Es una persona maravillosa y estamos intentando restablecer el vínculo con mucha buena suerte, estamos juntos y estoy muy feliz”, señaló en diálogo con LMPlay.

“Es una persona maravillosa”, remarcó una y otra vez. Pepe señaló que la repercusión que tuvo el tema en los medios fue lo que realmente terminó afectándole la salud. “Tendrán que hacerse cargo de lo que dijeron en la Justicia”, sostuvo, y calificó lo que se dijo como “calumnias muy fuertes y deliradas”. Comparó la cobertura del caso con lo que vivió Beatriz Salomón en vivo.

“Me hicieron mucho daño. Tampoco perdono que hayan hablado de mi tía Carmen que es una sagrada persona para mí”, manifestó, dolido.

Una historia de novela

La relación de Cibrián con Lodi llamó la atención desde un principio. Y con el correr de los acontecimientos se acercó más a una telenovela que a una simple historia de amor: desde peleas, infidelidades y grandes celebraciones, despechos, críticas y decepciones, la trama lo tuvo todo. Y si bien parecía haber llegado a su fin, el protagonista dejó hoy en claro que todavía no terminó.

A sus 74 años, Pepe Cibrián decidió apostar una vez más al amor: el 27 de junio intercambió alianzas con Nahuel Lodi, de 33 años, y celebró esa unión a lo grande con una fiesta para 200 invitados con baile, música, rica comida y amigos. Sin embargo, un mes después, salió a la luz un presunto engaño por parte del joven: trascendió un video en el que se lo ve a los besos con otro hombre. Tras el mal trago, Cibrián pidió a su esposo que se fuera de su casa. El artista anunció su separación y reveló que Lodi le habría sido infiel en la despedida de soltero.

Antes del repentino y sorprendente final, en pleno festejo, Cibrián se peleó con su gran amiga del alma, Georgina Barbarossa. El primer indicio de la pelea fue la ausencia de la actriz y madrina del compromiso en la fiesta. Por lo bajo, los amigos comentaban que Pepito se había enojado con Georgina porque ella había contado en su programa algunas intimidades de la pareja que eran un secreto a voces, pero no eran públicas. Por ejemplo, la actriz dijo que Lodi era actor porno, y sutilmente, le aconsejó a Pepito que no se casara; hasta dijo que estaba preocupada por la posibilidad de que el joven novio sea un vividor y desplumara a su amigo. Desde ese día, Georgina y Cibrián no hablaron más. Mientras él se mostró inflexible y no piensa en perdonar a su histórica compañera, ella dio por terminado el tema.

Lodi rompió el silencio

Luego de lo sucedido y de permanecer unos días en silencio, Lodi decidió responder a algunos periodistas y afirmó sentirse arrepentido por la forma en que actuó. En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, manifestó: “Que digan lo que quieran, solo los que estuvimos adentro de la casa sabemos cómo son las cosas, el resto habla porque les sobra tiempo”.

Y remarcó: “Me manejé mal porque no debería haberme expuesto de esa manera”. Y también confirmó que se había separado de Cibrián, luego de que se filtraran unas fotos en donde se lo veía besándose con otro hombre.

Hacía tan solo unos días, Nahuel había publicado una foto suya en la que se lo ve con el traje de novios, aunque sin su esposo. En un posteo que realizó el domingo en las redes sociales y el mismo fin de semana en que se desató el escándalo, el joven escribió: “Que existan siempre esos momentos para poder sonreír. ¡Los elijo hoy y siempre!”.