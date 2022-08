Sofía “Jujuy” Jiménez está de viaje por Europa, y vivió un mal momento durante su estadía en Barcelona. En el marco de un evento en la calle, fue víctima de los carteristas catalanes que se llevaron su billetera sin que se diera cuenta.

La modelo compartió su experiencia en Instagram, con el fin de intentar recuperar -al menos- sus documentos. “Anoche me robaron la billetera. Tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas. Me quiero matar. Es una fiaca porque todavía me quedan días de viaje. Ya tramité el tema de las tarjetas. Que las bloqueen, que me manden unas nuevas… pero bueno, es un garrón”, contó con pesar.

Además, aprovechó para hacer un pedido de ayuda a sus seguidores: “Mando también este mensaje porque sé que hay muchos argentinos en Barcelona. De hecho ayer me crucé un montón. Y a veces te la roban, sacan la plata y la dejan tirada en el piso. Y tengo la esperanza de que quizás aparezca. Capaz soy una ilusa, pero quiero creer que hay buena gente y que sepan que la estoy buscando. Gracias. Cualquier cosa me escriben”.

Este miércoles, Jiménez compartió una imagen de un video que se viralizó en las redes, en el que se puede ver cómo un delincuente se roba un bolso que estaba en una playa de España mientras entrevistaban a otra persona. “A cuidarse donde sea que estemos. Siempre atentos”, aconsejó la influencer.

Más allá de este episodio de inseguridad, Sofía está disfrutando de esta aventura en Europa. Recientemente, hizo una reflexión sobre esta escapada en su cuenta oficial de Instagram: “Que hermosura de viaje estoy teniendo, lo pienso y no lo creo, lo vivo y me sigo sorprendiendo. ¿Cómo es que el universo puede ser TAN espectacular? ¿Cómo es que pueden existir TANTOS lugares soñados y gente TAN maravillosa por el mundo entero? Me explota la cabeza de solo pensarlo”.

“¡Que afortunada y agradecida me siento de poder estar viviendo todo esto! En serio que sigo soñando despierta y mientras más lo disfruto, más regalos sigo recibiendo de la vida… Ahora comprendo un poquito más esa frase típica que siempre dicen: ‘Después de la tormenta siempre sale el sol’. Hoy puedo comprobar que sí, por supuesto existen, y sé que a veces pueden ser MUY duras, pero también doy fe y sé que traen consigo el equivalente en aprendizaje, ¡se los juro! Y lo mejor de todo, es lo que viene después, cuando le sacas jugo a ese aprendizaje y empezás a saborearlo, es increíble”, manifestó la modelo.

“De repente ese sol brilla cada vez más y más y empieza a iluminarte y a brindarte cada vez más claridad, entonces así es como todo se empieza a transformar, y el corazón empieza de a poquito a volver a bailar, y empezás a gozar de todas las maravillas que tiene la vida para dar”, cerró Jujuy.

La técnica de Sofía “Jujuy” Jiménez para cuidarse de los robos

Sofía “Jujuy” Jiménez continuó con el itinerario de viaje que tenía armado y que ya la llevó por varios puntos de Europa. “Por las dudas yo te espero el taxi así, con la mochi adelante. Está muy jodido”, explicó en sus historias de Instagram mientras se mostraba luciendo la mochila sobre su pecho.

Además, compartió un video que se viralizó en los últimos días, en donde la televisión española desde la playa le preguntaba a un turista que le gustaba de Barcelona, mientras que detrás se ve como pasa un joven y se roba las pertenencias de alguien que estaban sobre la arena.

“Me da tristeza porque semejante ciudad, tan hermosísima, que haya tanto de esto es una lástima, pero bueno, se puede disfrutar de todos modos, con mucho cuidado”, reflexionó, con la mirada ya puesta en su próximo destino.