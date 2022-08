Tevez. Foto: NA.

El ídolo de Boca y ahora técnico de Rosario Central, CarlosTevez, está nuevamente metido en una polémica en Rosario ya que fue denunciado por un grupo de colegas por supuesta “usurpación de título”. Esto se debe a que el exjugador no tiene la habilitación correspondiente para desenvolverse en esta profesión.

La presentación fue realizada por el abogado Gustavo Dellepiane, representante de los directores técnicos de todo el país, y ahora el fiscal Damián Cimino debe evaluar los datos aportados por los denunciantes.

Consideran que Tevez habría incurrido en los delitos tipificados en los artículos 172, 173 y 247 del Código Penal, que tienen que ver con la usurpación de títulos.

“No nos interesa que vaya preso, lo único que queremos es que no nos sigan escupiendo en la cara”, sostuvo Dellepiane, y agregó en declaraciones al diario La Capital que “El fiscal tiene que investigar si existió la comisión del delito”.

Además, consideró que “hay responsabilidades compartidas de los organismos que deberían controlar y no lo hacen, como la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (Atfa), que aún no respondió la carta documento que enviamos; y tampoco Central, que es donde aceptaron que dirija el equipo”.



Polémico debut del Apache

Y al recordar el debut de Tevez como entrenador del equipo rosarino, Dellepiane puntualizó que “si ese día firmaba como aguatero no había problemas pero en la planilla decía que era DT nacional”.

Uno de los primeros en denunciar que Tevez no estaba recibido fue Ricardo Caruso Lombardi, quien advirtió sobre esa irregularidad en distintos medios de comunicación. Al respecto, Dellepiane indicó que “entendíamos que estaba haciendo el curso, pero lo inició en 2021, con lo cual tendría que recibirse al menos en 2023 porque el curso tiene tres años de duración”.