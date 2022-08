Sobran los motivos para viajar a México de vacaciones, no en vano fue el segundo país en cantidad de turistas en 2021, solo por detrás de Francia. Sus ruinas mayas, su volcanes, cañones y cascadas, su deliciosa gastronomía, la gran acogida de un pueblo amable con el extranjero… No obstante, siempre que se viaja a otro país, conviene conocer un poco de su historia, sus costumbres, los documentos que se van a necesitar… información útil para que el viaje transcurra sin ningún sobresalto y así evitar la posibilidad de cualquier trastorno o contratiempo

Viajar a México siempre será una experiencia imborrable, de las que se quedan presentes en la memoria, pensando en volver. Ya sea un itinerario por la Península de Yucatán, una ruta por sus ciudades coloniales, un recorrido por los yacimientos arqueológicos o simplemente un poco de todo, México enamora al viajero.

A continuación, se presenta una lista de consejos para organizar un viaje México que ahorrará muchos quebraderos de cabeza.

1. Documentación

Los argentinos no requieren visa para ir de turismo a México, sin embargo, autoridad migratoria se encarga de comprobar los motivos del viaje. Para estancias inferiores a 180 días por motivos de turismo, los visitantes deberán presentar los siguientes documentos.

El pasaporte en vigor (durante toda su estancia y salida), válido conforme al derecho internacional, así como la FMM debidamente completada, un documento que le proporcionará la aerolínea durante el vuelo.

Así mismo, si la autoridad migratoria lo cree conveniente, podrá solicitar los siguientes documentos para verificar la naturaleza de su viaje: Billetes de vuelos de entrada y salida, boletos de tours, hotel… En este sentido, también puede solicitar la reserva de hospedaje o una carta de invitación de la persona que lo hospedará. Otro requisito que pueden comprobar es la solvencia económica suficiente para todo el tiempo de estancia.

2. Visitax

Visitax es un impuesto turístico recaudado por el estado de Quintana Roo, México, y que se aplica a cada visitante extranjero mayor de 4 años. Este impuesto es de pago obligatorio para los turistas desde abril de 2021. Es recaudado por la Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo y su finalidad es la financiación de la reactivación del sector turístico en el Caribe mexicano.

El proceso de pago es sencillo y no lleva más de 5 minutos, no obstante, es una buena idea hacerlo con antelación e imprimir una copia de la confirmación de pago para no tener problemas durante la visita.

3. Buscar información sobre el lugar de hospedaje

Aunque a veces se piense que no importa demasiado en un viaje en el que se va a estar todo el día de un lado para otro conociendo el país, los alojamientos que se eligen para pasar la noche son importantes. Merece la pena dedicarle un tiempo a este aspecto, conocer los comentarios de otros turistas, asegurarse de que se trata de una zona tranquila y segura…

4. No beber agua del grifo

Casi siempre que se visita otro país es mejor no arriesgarse con el tema del agua, y es que es un tema delicado que puede estropear unas vacaciones idílicas por ponerse enfermo. En el caso de México es obligatorio, y es que el agua del grifo no es potable.

Lo mejor es comprar agua embotellada en cualquier supermercado, no resulta en absoluto cara y llevarla siempre encima cuando se va de un lugar a otro.

5. La mejor época para viajar a México

Esta información resulta muy útil cuando se está planificando un viaje al país centroamericano y se tienen cierta flexibilidad a la hora de tomarse los días de descanso.

A pesar de poseer un territorio extenso y con diferencias de altitud, a lo largo del año existe una temporada de lluvias, que va de mayo a octubre, y una época seca, entre noviembre y abril. Por otro lado, la época de huracanes va del 1 de junio al 30 de noviembre, siendo los peores meses entre agosto y octubre. En la medida de lo posible, es aconsejable evitar estos meses.

Si se desea viajar a Riviera Maya o Cancún, el momento en la que se concentra un mayor número de turistas es a comienzos de la primavera. Los mexicanos, por su parte, aprovechan para viajar por el país en las vacaciones escolares de verano, Navidad o Pascua, fechas que hay que tener en cuenta a la hora de planificar el viaje que es temporada alta.

Las festividades también atraen muchos turistas, resaltando entre ellas el Día de Muertos en Oaxaca, en torno al 1 de noviembre, y el Día de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad de México, en diciembre.

El turista deberá planificar su viaje en relación a su propia agenda y a lo que desee encontrar, un México más tranquilo o más masificado, considerando, así mismo, los factores climatológicos mencionados.