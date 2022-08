Anne Heche. Foto: NA.

La muerte de Anne Heche fue declarada como accidente a raíz de haberse estrellado con su auto en una vivienda, a una velocidad de 140 kilómetros por hora.

El Departamento de Medicina Forense del Condado de Los Ángeles (EE.UU.) confirmó que sufrió una fractura del esternón después de un fuerte traumatismo, así como diferentes impactos en la cabeza, quemaduras y la inhalación de una gran cantidad humo.

La actriz había sido declarada con muerte cerebral el pasado viernes, pero fue mantenida con vida dos días más para que sus órganos pudieran ser donados.

La Oficina de Información Pública de la Policía de EE.UU. detalló la semana pasada que en los análisis de sangre había drogas.



Así quedó el auto de Anne Heche. Foto: Fox.



La fama de Anne Heche

La actriz saltó a la fama a finales de la década de 1980 con su participación en la telenovela “Another World”, por la que ganó un Emmy.

Protagonizó varias películas como: “Psycho” (1998), “I Know What You Did Last Summer” (1997) y “Six Days, Seven Nights” (1998).

Anne llegó a estar nominada a un Tony por la obra de Broadway “Twentieth Century” y también estuvo en el programa “Dancing With The Stars”, uno de los formatos más populares de la televisión estadounidense.

En su carrera profesional tenía pendiente el estreno de la película “Girl in Room 13”, en la que interpretaba a la madre de una hija secuestrada por una red de trata de mujeres. El canal de televisión Lifetime confirmó que emitirá la película.

Heche habló de sus problemas de salud en “Call Me Crazy” (Llámame loca, en inglés), un libro publicado en el 2003.