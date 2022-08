“Las mayores historias de infidelidad son con Fer”, dijo Micaela Vázquez, la última invitada al programa Antes que nadie. La ex Rebelde Way dejó muy mal parado a Fernando Gago, actual técnico de Racing Club.

La actriz recordó su noviazgo hace más de una década con el por entonces jugador del Real Madrid y los motivos de su dolorosa separación: “Al principio viste que vos crees ‘bueno, lo voy a cambiar… está enamorado…’ Pero pasaron tantas, pasó tanta agua abajo del puente que en un momento dije ‘no, bueno, esto es patológico, no va a cambiar nunca’”.

Por el tópico del programa que conduce Diego Leuco “Stalkeo tóxico”, Vázquez reveló que Gago tenía una doble vida con Gisela Dulko, quien después se convirtió en su esposa hasta la separación el año pasado: “Igual yo me separé porque… esto es terrible, la arquitecta que estaba haciendo nuestra casa, la casa que nos estábamos construyendo en Madrid después de cuatro años de novios, me reenvió un mail y no sé por qué, ése mail él se lo había mandado a Gisela Dulko diciéndole ‘mirá cómo está quedando nuestro nidito de amor’. Y a mí me llega el mail de la arquitecta”.

El quiebre de la relación fueron los Juegos Olímpicos de Pekín 2008: “Cuando Fer se fue a los Juegos Olímpicos, que ella estaba jugando, ya volvió raro de ahí. Y viste esto de la percepción… yo dije ‘éste está en otra’, en una relación paralela estaba, literal. Y pasaron varios meses hasta que nos separamos”.

“Ni te explico después ver las notas de ellos dos diciendo ‘en casa con los perros y mi marido’. Era mi marido, mis perros y mi casa, la concha de la lora”, cerró.

El reencuentro con Fernando Gago

13 años después, Mica Vázquez aseguró que se volvieron a cruzar y no le guarda rencor: “Nos reencontramos después de muchos años y él me pidió perdón por un montón de cosas. A mí me costó mucho separarme, porque yo me separé amándolo”.

En el 2021, Pintita se separó de su esposa tras serle infiel con una amiga íntima de la ex tenista, amistad que surgió porque los hijos de ambas iban al mismo colegio.