Nicole y Juan Manuel en la nieve. Foto: Instagram/nikitaneumannoficial.

Nicole Neumann y Manu Urcera están en pareja hace más de un año y por primera vez él piloto habló sobre la posibilidad de pasar por el Registro Civil. ¿Se viene una fiesta?

En Socios del Espectáculo reprodujeron la conversación de Karina y Manu en radio Mitre. “¿Se van a casar?”, le preguntó la periodista al corredor.

Urcera respondió: “En algún momento, capaz que sí, seguro. Uno en la vida planifica. Decís ‘bueno, terminé la secundaria, arranco a laburar en algo o arranco a estudiar’. Después te ponés en pareja y la pareja te lleva a querer casarte, tener hijos. Eso es lo normal”.

Aunque todavía no hay preparativos en puerta, Manu dijo que el casamiento llegará en algún momento: “No es que tengo hoy planificada una fecha, pero sí veo que tengo buena química con Nicky, que nos llevamos bien. En un futuro va a pasar”.



La actual relación entre Nicole y Cubero

Según Maite Peñoñori: “Fabián Cubero decidió revocarle a Nicole el permiso para sacar a las hijas al exterior del país. Se presentó en una delegación de Migraciones para revocar este permiso que tenían”, señaló la cronista.

Nicole no estaba enterada sobre el tema cuando el cronista Alejandro Guatti le preguntó por la decisión: “No tengo idea, me bajé de las vacaciones del avión y derecho a trabajar. No estoy al tanto de nada”, señaló la modelo.

Luego de tanta insistencia, respondió: “Llegado el momento que tengamos que ir al exterior, seguramente eso lo voy a chequear. Pero si es así, que le hace una raya más al tigre”.

“No me hago ideas sobre lo que no sé si es una realidad o no. Todo tiene solución, pero solo puedo hablar de mí, es difícil hablar del otro”, finalizó.