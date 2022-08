Se confirmó la transferencia del mercado de pases: el Manchester United compró al volante central campeón de la Champios League. Carlos Henrique Casemiro deja el Real Madrid y se muda a Old Trafford a tres meses de la Copa del Mundo.

Fue una negociación fugaz debido a la oferta imposible de rechazar por parte de los Diablos Rojos: 60 millones de euros por el brasileño, que pueden ser 10 más con las variables de las cláusulas.

Según la información del periodista Fabrizio Romano, el United acordó con el jugador un contrato hasta 2026 más la opción de extenderlo una temporada más. Casemiro cobrará cerca del doble que en la Casa Blanca.

👏🏻⚪ CASEMIRO DEJA EL REAL MADRID CON 18 TÍTULOS EN 9 AÑOS ✅ 3 Mundial de Clubes

✅ 5 Champions

✅ 3 Ligas

✅ 3 Supercopas de Europa

✅ 1 Copa del Rey

✅ 3 Supercopas de España

En lo deportivo un paso atrás. El ex San Pablo de 30 años llegará a un equipo que esta temporada no jugará la Champions League y correrá de atrás en la Premier League. Se espera que no sea la última incorporación del Manchester United, que aún busca un delantero en el mercado.

Los números le cierran por todos lados a Florentino Pérez: en su momento apenas gastó seis millones de euros para sacar a Casemiro del Brasileirão. Se espera que el Real Madrid busque a un reemplazante en el corto plazo (el favorito es Bruno Guimarães del Newcastle).