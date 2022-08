El martes Carolina Pampita Ardohain dijo presente en LAM (América) y mantuvo un íntimo mano a mano con Ángel de Brito, donde charlaron de todos los temas. Unas horas antes compartió una video que recopila toda la previa a su llegada al programa, y la preparación junto a su equipo de estilismo para el look de noche que lució. Orgullosa del resultado, mostró el detrás de escena en su cuenta de Instagram, que contó con la fugaz participación de dos de sus hijos.

En tan solo un minuto de duración del clip, se aprecia el backstage de principio a fin: la modelo se sienta frente al espejo completamente al natural, y la maquilladora Sofia Carnevale comienza a aplicarle la base, al mismo tiempo que el peinador Valentine Pinal le plancha el pelo y le hace rulos en las puntas. Atrás también se la ve a Mercedes Ugarte, histórica vestuarista de la conductora, y en simultáneo todos los profesionales trabajan coordinados.

Luego toma en brazos a la pequeña Ana, de un año, y le da el pecho mientras el make up sigue avanzando. También aparece Beltrán, fruto de su relación anterior con Benjamín Vicuña, que se acerca a preguntarle algo y ella le responde mientras sigue con la bebé en su regazo. Después de revisar el teléfono, ya casi lista, llegó el momento de ponerse el conjunto de tres piezas.

“Equipo soñado, ya lista para LAM”, celebró en otro posteo donde posó con el top plateado, pantalón tiro alto de cuerina y blazer a juego. Recién llegada al ciclo, De Brito le pidió que desfilara y allí deslumbró con el outfit completo. Durante la conversación, reconoció que siente que está en un momento mágico por la combinación del bienestar personal con el profesional. Y reconoció: “La vida misma te ubica en lo importante. Después de vivir ciertas cosas, ya no querés enganchar con nada feo ni que te haga mal”.

“Ya después decís: ‘Esto es para una edad’. No podés seguir así, tenés que evolucionar. Al principio no tenés la sabiduría. Después, el amor, el desamor, las cosas que te suceden, la vida, la muerte, todo te hace aprender y te hace ubicarte”, explicó. En este sentido, aseguró que maneja las críticas de una forma diferente, y puntualmente se refirió a los comentarios sobre las escapadas que realiza dos veces al año con familiares y amigos: “Tengo mis vacaciones ahora porque después, cuando trabajo, trabajo mucho”.

“Sé que la gente dice: ‘Dale, vivís de viaje´; pero no, no es así. Planeo las vacaciones porque somos muchos, compramos los pasajes con tiempo. Sino a último momento te matan”, contó, haciendo hincapié en que cada vez que se traslada a un lugar también cumple con las responsabilidades acordadas en el contrato que firmó con una reconocida cadena hotelera. Y enumeró quiénes fueron en el último viaje a Europa: “Fueron varios amigos con sus parejas, mi familia, mi hermano Guillermo, su pareja y mis hijos; son vacaciones lindísimas así en patota, nos encanta. Somos como gitanos, vamos todos juntos para todos lados”.

También aclaró que suele unificar compromisos de trabajo, ya la última vez también viajaron algunos integrantes de la producción de Siendo Pampita, el reality que plasma algunos momentos de su día a día, para registrar material. “La tercera temporada está confirmada para las próximas vacaciones de verano; en febrero siempre nos vamos de viaje, lo hacemos acompañados”, detalló. Y anticipó que el destino elegido para el verano 2023 será Brasil.

Develó que quiere regresar a hacer televisión en vivo, y no descartó un posible regreso de “Pampita Online” que se transmite por Net Tv. “Me encanta el día a día. ¡Porque yo soy re chusma! Yo me sé todo de todo el mundo. Me levanto y me leo todos los portales”, aseguró Pampita, adelantando también que está en proceso la tercera temporada de “Siendo Pampita” de Paramount+.