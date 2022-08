Piñón Fijo. Foto: Instagram/pinonfijo.

Luego de enfrentarse a las acusaciones de sus hijos, Piñón Fijo reflexionó y se mostró arrepentido ante el escándalo. El artista usó sus redes sociales y pidió disculpas.

Mediante un audio, publicado en su cuenta de Instagram, se presentó como Fabián Gómez y contó que fueron momentos muy duros para él y su familia.

Agradeció a todos lo que lo apoyaron: “Como bien me dijeron muchas personas, en todas las familias hay discusiones, desencuentros, reencuentros, búsquedas. Nosotros no somos la excepción”.

También se refirió a las acusaciones de maltatro por parte de sus hijos, y admitió que se equivocó: “Soy enfático a la hora de defender mis posturas. Cuando estoy convencido de algo no ahorro energía a la hora de pelear por lo que creo justo. Y muchas veces, objetivamente, quizás no lo sea”.

Habló sobre la foto que publicó de su nieta, y explicó que jamás pensó tanta repercusión: “Hace unos días antes de dormir mi teléfono me recordó una foto y me tomó con las defensas bajas. El cerebro ordenó, mi dedo obedeció y mi corazón hizo también lo suyo”. “Si pudiera rebobinar la escena, lo haría. Nunca esperé que tomara tanta dimensión y que generara tanto dolor, en mis hijos particularmente. Me arrepiento y pido disculpas”.



.

Descargo de Piñón Fijo. Video: Instagram/pinonfijo.



¿Por qué empezó la pelea con sus hijos?

Además de asegurar sentir vergüenza por la situación, aclaró que siempre fue una persona intensa y que esto puede sentirse como un maltrato o una humillación. Por eso sus hijos lo acusaron de ser una persona agresiva.

“Corren tiempos nuevos, lo que celebro. Por eso, la misma capacidad que reconozco para aprender sobre cosas que me apasionan tengo que ponerla al servicio de las nuevas formas de relacionarnos entre los seres humanos. Está bueno hacerlo de los jóvenes, en mi caso, de mis hijos”, contó.

También habló sobre los municipios que cancelaron sus shows: “Los entiendo y quiero que sepan que voy a devolver hasta el último centavo del cachet”.

A finalizar, aclaró que tiene intenciones de arreglarse con sus hijos: “Sé por lo que pasaron, y quiero comunicar mi compromiso para colaborar para que recuperen su tranquilidad y sigan ese camino que están forjando con dignidad y respeto, algo que me enorgullece”.