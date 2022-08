Cristian Romero en el Tottenham. Foto: EFE.

En año de Mundial, la salud de los jugadores es fundamental para las ilusiones de cualquier seleccionado.

En este caso, una nueva lesión de Cristian Romero encendió las alarmas de Lionel Scaloni y la Selección Argentina.

El jugador del Tottenham tuvo un gran arranque de temporada con niveles altísimos ante Southampton y Chelsea. Sin embargo, este miércoles se conoció que Cuti sufrió una lesión muscular que lo tendrá afuera de las canchas entre tres o cuatro semanas.



¿Qué partidos se perderá?

El ex Belgrano no estará a disposición del entrenador Antonio Conte para los encuentros ante Nottingham Forest, West Ham y Fullham por la Premier League.

Sin embargo, llegaría a la fecha FIFA previa al Mundial, que se llevarán a cabo en septiembre con rivales a confirmar.



El presente de Romero

El exBelgrano de Córdoba continúa consolidándose en el equipo del italiano Antonio Conte. El argentino no pidió el cambio ante Chelsea y completó los 90 minutos.



Romero llegaría a la fecha FIFA previa al Mundial, lo que preocupa mucho es la seguidilla de lesiones que sufrió el argentino en tan poco tiempo.

Cuti tuvo un 2021 regular en el cual su físico no le pasó factura, sin embargo, el 2022 no le juega una buena pasada y en ocho meses paró en tres oportunidades por lesiones que lo han dejado fuera del equipo y la reciente lesión rompió la tranquilidad en el seleccionado argentino.